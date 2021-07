Microsoft gaat hypes bouwen rondom Windows 11 updates

Afbeelding via Microsoft

Updates zijn vaak niet echt spannend bij Windows. Microsoft gaat hun updates voor Windows 11 anders plannen, waardoor er hypes gemaakt kunnen worden rondom updates.

Een update komt altijd op een ongemakkelijk moment. En bij Windows 10 werd het systeem simpelweg gewoon te vaak bijgewerkt. Met alle nadelen van dien. Zoals dat je niet weet wanneer de update komt en wat nou echt de veranderingen zijn. Hierdoor missen veel mensen de belangrijke update (geen zin, laat maar zitten die update, ik pak de volgende wel enz), waardoor ze nieuwe functies niet hebben. Microsoft komt nu met een oplossing hiervoor.

Microsoft had deze nadelen al in de smiezen, want het heeft blijkbaar al een tijdje terug besloten om de update- aanpak anders te gaan doen. Het volgt eigenlijk Android en Apple, want het gaat over naar een jaarlijks updatemodel. Wat volgens veel analisten veel beter is.

We hebben het hier wel over grote updates. De kleinere beveiligingsupdates en fouten die worden hersteld zullen vast en zeker vaker voorkomen. Maar de jaarlijkse updates zullen volgens het bedrijf ‘in de tweede helft van het kalenderjaar’ worden gedaan. Met een dergelijke grote update worden de meeste gebruikers voorzien van twee jaar ondersteuning. Ben je een ondernemer? Dan is het drie jaar wat betreft de ondersteuning.

Hypes rondom Windows 11

Het is natuurlijk ook veel praktischer voor het bedrijf zelf. Hierdoor kunnen ze meer tijd nemen om wijzigingen te testen en vervolgens in te voeren. Een jaarlijkse update van Windows 11 op een vast moment geeft gebruikers ook een tijdschema en verwachtingen. Het komt dan minder rauw op je dak vallen als je besturingssysteem een ​​nieuw uiterlijk of nieuwe functies krijgt.

Een ander voordeel is dat Microsoft, net zoals de concurrenten, een hype kan creëren rondom updates. Dit werkt in het voordeel van het bedrijf, maar ook voor de gebruikers.