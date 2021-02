Microsoft gaat zelf Edge van Windows verwijderen - Apparata

Als mensen te lui zijn om actie te ondernemen, doet Microsoft het zelf maar en verdwijnt Edge van Windows.

Voor zover je de memo nog niet had begrepen. Het is behoorlijk gevaarlijk om een verouderde versie van een internetbrowser te gebruiken. Het is voer voor hackers om hier misbruik van te maken. De verouderde versies hebben geen up-to-date beveiliging meer, waardoor kwaadwillenden vaak vrij spel hebben.

Het zal je nog verbazen hoeveel mensen blijven internetten op zo’n verouderde browser. Bijvoorbeeld oude mensen die geen idee hebben en nooit en update uitvoeren. Daarom komt Microsoft zelf in actie. Microsoft gaat vanaf 13 april moedwillig verouderde versies van Edge verwijderen van Windows computers. Het Amerikaanse techbedrijf kan de oude versie deïnstalleren door middel van een beveiligingsupdate die je zoals gewoonlijk installeert. Daar komt de Chromium-versie van Google voor in de plaats.

Op deze manier voorkomt Microsoft dat mensen de oude Edge blijven gebruiken op hun Windows computer. Het techbedrijf kondigde in augustus 2020 aan te stoppen met de ondersteuning van Microsoft Edge Legacy. Vanaf 9 maart 2021 stopt die ondersteuning en komen er geen beveiliging updates meer voor deze versie. Vanaf 13 april neemt je computer automatisch afscheid van de oude Edge en krijg je dus die nieuwe variant gebaseerd op Chromium, aldus Microsoft in een tech community post.