Microsoft heeft goed nieuws voor Windows 10 gebruikers

Niet alle klanten hebben echter geluk. Val jij buiten de boot?





Het Coronavirus houdt de gemoederen bezig. Naast veel ellende brengt de pandemie soms ook kleine voordelen. Bedrijven hebben compassie met gebruikers en willen de plotselinge hausse aan thuiswerkers niet voor het hoofd stoten. Dat geldt ook voor Microsoft. Hoewel de updates van Windows de laatste tijd knudde zijn is er nu een keer goed nieuws te melden.

Na het stoppen van de support voor Windows 7 was Microsoft namelijk van plan ook de service voor oudere versies van Windows 10 te stoppen. Door de Coronacrisis is men echter (voorlopig) van deze plannen afgestapt.

Zo zou de support voor Windows 10, versie 1709 (Enterprise, Education, IoT Enterprise) gisteren stoppen, maar deze is nu verlengd tot 13 oktober. De support voor Windows 10, versie 1809 (Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations, IoT Core) zou eigenlijk tot 12 mei ondersteuning krijgen, maar dat is nu verlengd tot 10 november.

Ook voor gebruikers van Windows Server versie 1809, Configuration Manager versie 1810, SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010, en Project Server 2010 (de zakelijke toepassingen) wordt de support-periode met een half jaar verlengd.

Voor alsnog zijn er geen plannen om de support voor Office 2010 , Project 2010, Office 2016 for Mac en Office 2013, waarvan het eind gepland staat op 13 oktober, ook te verlengen. Ook het besluit om geen support meer te verlenen voor Windows 7 wordt niet herzien.

Zeker nu blijkt dat nog een kwart tot een derde van de computers Windows 7 draait en het Coronavirus inmiddels ook veel slachtoffers op internet maakt is het belangrijk om toch te updaten om zo veiligheidsproblemen te voorkomen. Ook wanneer je een van de genoemde Office-pakketten of Project 2010 gebruikt is upgraden het enige alternatief als je veilig wilt blijven internetten. Als particuliere gebruiker wellicht het moment om over te stappen op Microsoft 365 voor thuis.

Bron: The Verge