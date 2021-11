Microsoft heeft iets nieuws voor je: Loop

Microsoft

Het bedrijf introduceert Microsoft Loop. Een samenwerkingsapp tussen de verschillende functies en systemen van het bedrijf.

Microsoft Loop, zo heeft het. Het is een nieuwe Office-samenwerkingsapp die gisteren is aangekondigd. Het brengt de Fluid Framework-visie van het bedrijf nog een stap verder. Eerder is deze manier van samenwerken al gepresenteerd op het meest recente ontwikkelaarsevenement. Nu is het dus tijd om Microsoft Loop te presenteren als de toekomst.

Microsoft Loop

Het is dus een manier om samen te werken aan specifieke stukken. Bijvoorbeeld een grafiek of tabel, gesynchroniseerd over meerdere Office-apps. Die tabel maak je in Outlook, maar wordt ook onmiddellijk bijgewerkt als deze iemand deze in een Word- document zet en nieuwe informatie toevoegt. Eerder zagen we dat dit alleen als een soort van test werd toegepast in Office online. Met Microsoft Loop zet het bedrijf een veel grotere stap in documentsamenwerking.

App

Net als het Fluid Framework is een van de kernonderdelen van de nieuwe app Loop Components. Die Microsoft ‘atomaire eenheden van productiviteit’ noemt. Ze kunnen alles bevatten, van een lijst tot een complex Dynamics 365-project, die allemaal synchroon zijn wanneer ze worden geïmplementeerd in Office-apps.

Ook is er Loop Workspaces, een manier om componenten en pagina’s met betrekking tot specifieke projecten te bekijken. Volgens Microsoft: “Werkruimten maken het je gemakkelijk om bij te houden waar iedereen aan werkt, te reageren op de ideeën van anderen of de voortgang naar gedeelde doelen bij te houden.”

Het bedrijf zegt dat het de komende maanden meer informatie zal delen. Je kunt verwachten dat Loop-componenten later deze maand naar Teams, Outlook, OneNote en andere Microsoft 365-apps komen.