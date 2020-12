Microsoft heeft oplossing voor Windows 10 wachtwoord probleem - Apparata

Eindelijk is er een oplossing van Microsoft om het befaamde Windows 10 wachtwoord probleem op te lossen.

Misschien heb jij er wel helemaal geen last van, maar voor anderen is het een vreselijk issue. Gebruikers met Windows 10 versie 2004 van april 2020 ervaren problemen met hun wachtwoord. Wat is er aan de hand? Het is niet langer mogelijk om wachtwoorden op te slaan in webbrowsers. Denk aan Microsoft Edge of Google Chrome.

Windows 10 wachtwoord probleem

Ook weigeren wachtwoorden opgeslagen te worden in toepassingen als OneDrive en Outlook. Kortom een irritant probleem met programma’s die je elke dag gebruikt. Dan moet dat gewoon goed werken natuurlijk. In juni werd het probleem officieel door Microsoft vastgesteld. Nog op op het nippertje in 2020 komt het Amerikaanse techbedrijf met een oplossing.

Het probleem lijkt te maken te hebben met een taak die uitgevoerd wordt door Taakbeheer in deze versie van Windows 10. Windows 10 versie 2004 met Build 19041.173 of nieuwer kunnen daardoor het issue ervaren.

Het probleem kun je zelf oplossen. Niet door middel van nog een update, maar door in de opdrachtenprompt een code in te voeren. Op de Support pagina van Microsoft kun je de oplossing vinden. Hopla, daarna zou je Windows 10 gewoon meer moeten functioneren zoals het hoort.