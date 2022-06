Microsoft heeft slecht nieuws voor Internet Explorer 11 gebruikers

Microsoft

Internet Explorer 11 gebruikers opgelet: Microsoft heeft een belangrijk bericht voor jou.

Internet Explorer 11 kwam alweer in 2013 uit. Dat is echt een lange tijd, zeker in deze technologische periode waar vernieuwingen snel komen. Microsoft bracht de eerste versie van de Explorer in 1995 uit. Nu heeft het bedrijf de beslissing genomen om te stoppen met de ondersteuning.

Internet Explorer 11

Als je de browser nog gebruikt voor internet zal het een stuk instabieler worden. Microsoft stopt namelijk morgen met een groot deel van de ondersteuning voor de browser. Dus het is over en uit op 15 juni, dan stopt het bedrijf de ondersteuning op Windows 10 Semi Annual Channel. Dit betekent dat de browser niet meer op Windows 10 October 2020 Update en latere versies van Windows 10 ondersteund wordt. Hiernaast stopt tevens de ondersteuning op Windows 10 IoT 20H2. Windows Edge is de standaardbrowser vanaf dan.

Sommige serverversies zullen wel blijven draaien. Ook op oude besturingssystemen en software met ondersteuning voor lange termijn, blijft IE wel ondersteund worden. Dit zijn Windows 8.1, Windows 7 met Extended Security Updates, Windows Server LTSC, Windows Server 2022, Windows 10 LTSC en Windows 10 IoT LTSC. Tevens blijft Microsoft de browser op meerdere Windows Embedded-versies ondersteunen. Op die systemen blijft IE beveiligingsupdates ontvangen.

Edge

Microsoft richt zich helemaal op hun andere browser, namelijk Edge. Na het eindigen van de ondersteuning voor Explorer zal het bedrijf mensen gaan doorverwijzen daar deze browser. In een volgende fase verschijnt er een update die de browser permanent uitschakelt. Dan is het echt einde oefening.