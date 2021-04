Microsoft kookt haar servers om ze koel te houden. Huh!? - Apparata

Microsoft dompelt servers onder in kokende vloeistof om ze koel te houden. Wij leggen uit hoe dit kan.

Servers die dag en nacht staan te ronken. Ja, die moeten wel goed gekoeld worden om goede prestaties te kunnen blijven leveren. Microsoft is een bedrijf dat veel servers heeft en ook voor haar klanten beschikbaar stelt. Het is en blijft een probleem om de servers effectief en efficiënt te kunnen blijven koelen. Samen met 3M hebben ze hiervoor een oplossing bedacht.

Microsoft kookt servers

Onlangs heeft Microsoft enkele dicht opeengepakte serverrekken in een stalen tank ondergedompeld. Deze tank is gevuld met een speciale vloeistof gemaakt door 3M. Dit spulletje geleidt geen elektriciteit (in tegenstelling tot natuurlijk voorkomend water) en is eigenlijk dus een goede isolater. Dit is geen nieuw idee, PC- gebruikers gebruiken al tientallen jaren minerale olie om te koelen, maar Microsoft begeeft zich nu op onbekend terrein door op deze manier servers te koelen.

“Wij zijn de eerste cloudprovider die tweefasige onderdompelingskoeling uitvoert in een productieomgeving”, zegt Husam Alissa, een hoofdhardwaretechnicus in het team van Microsoft voor geavanceerde datacenterontwikkeling in Redmond, Washington.

Het bedrijf haalt haar inspiratie op bij cryptocurrency-miners. Microsoft heeft geleerd van deze miners, omdat zij al werken met een vergelijkende koelmethode en allerlei problemen hebben overwonnen.

Hoe werkt het?

Koelspiralen slingeren door de tank gevuld met 3M vloeistof. De spoelen worden vervolgens aangesloten op een externe droge koeler. De warmte van het serverrek wordt overgebracht naar de vloeistof en die kookt bij slechts vijftig graden. Door dit lage kookpunt is de vloeistof nooit heter dan de omringende lucht.

Het kookeffect, dat wordt gegenereerd door het werk dat de servers doen, voert de warmte af van werkende computerprocessors. Door de lage temperatuur kunnen de servers continu op vol vermogen werken zonder risico op uitval door oververhitting Microsoft

Microsoft denk niet dat dit heel de tijd nodig is, maar om pieken op te vangen. Bijvoorbeeld als er veel mensen in de middag inklokken op Microsoft Teams. Als dit gebeurt kunnen de servers door deze nieuwe manier van koelen sneller werken en toch koel blijven.