Microsoft koopt Doom en Skyrim studio's voor miljarden - Apparata

Als donderslag bij heldere hemel komt er groot nieuws naar buiten. Microsoft koopt Bethesda, het bedrijf achter beroemde games als Doom en Skyrim.

Eigenlijk staat heel 2020 in het teken van games. En dan hebben we het natuurlijk vooral over de Xbox Series S & X en de PlayStation 5. Bij Microsoft doet er nog een schepje bovenop en kondigt een enorme deal aan. Microsoft heeft voor een bedrag an 7,5 miljard dollar Bethesda weten te kopen.

Eigenlijk moeten we niet Bethesda maar ZeniMax Media zeggen. Dat is namelijk het moederbedrijf van Bethesda. Onder ZeniMax Media vallen studio’s als id Software (bekend van Doom en Quake) en Arkane Studios (Dishonored). Maar dus ook Bethesda Game Studios valt daaronder. Laatstgenoemde ken je ongetwijfeld van titels als The Elder Scrolls en de Fallout serie.

Dat de aankoop zal formeel in de tweede helft van 2021 rond zijn. De aankoop van Microsoft op Bethesda is geen toeval. Het techbedrijf is ongetwijfeld iets van plan en Xbox krijgt hier een hoofdrol in. Hoe en wat is afwachten. Feit is dat Microsoft niet voor de lol deze miljardendeal heeft gesloten. Sony heeft zijn naam staan op enkele beroemde game titels met zijn eigen studio’s. Mogelijk kunnen we iets vergelijkbaars verwachten met Microsoft nu het bedrijf deze studio’s en uitgevers heeft bemachtigd.