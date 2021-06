Microsoft lanceert een Xbox koelkast. Ja, echt! - Apparata

Foto via Microsoft

Microsoft lanceert tijdens de E3 de Xbox Mini-Fridge, een kleine koelkast die op het eerste gezicht identiek is aan de Xbox Series X.

E3 is niet alleen maar het podium voor ongekend brute games maar ook voor grapjes. Althans, dat zou je denken als Microsoft een Xbox-koelkast aankondigt. Maar de Xbox Mini-Fridge is zeker geen grapje. Ook het mantra Xbox en Chill is geinig, maar zeker van toepassing. Het enige nadeel wat we tot nu toe kunnen spotten is het feit dat de koelkast pas in de winter van 2021 uit zal komen.

Xbox Mini-Fridge koelkast

In de onderstaande trailer gebruikt Xbox het bombastische format van de Series X-onthulling, maar dan staat er dit keer een koelkast centraal. De gadget heeft in principe niks met gaming te maken, al zijn er genoeg drankjes die op gamers gericht zijn. Die kun je nu lekker koel houden.

Ideaal zou natuurlijk zijn als je de Xbox-koelkast naast je daadwerkelijke Xbox Series X zet. ‘Heb je twee Xbox consoles,’ schreeuwen je vrienden. Zonder je serieuze blik te laten varen, trek je één van de Xbox’en open, pakt een halve liter en drink hem op voordat je daadwerkelijke Xbox is opgestart. Dan moet je wel een biertje naar binnen kunnen werken binnen 25 seconden. Ja, zo snel start de Xbox Series X op.

Xbox and Chill ❄️



The Xbox Mini-Fridge is coming this holiday season | #XboxBethesda​ #XboxandChill pic.twitter.com/thCE031RXs — Xbox (@Xbox) June 13, 2021

In de video zien we 10 kleine (330 milliliter) blikjes in het koelkastje. Het is dus geen vervanging voor je gewone koelkast, maar meer bedoeld voor je gaming-kamer, uiteraard mét Xbox Series X. Het is nog niet bekend hoeveel de gadget gaat kosten.