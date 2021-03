Microsoft Mesh laat je elkaar virtueel in het echt ontmoeten - Apparata

Elkaar virtueel in het echt ontmoeten. Die moeten we even uitleggen. Met Microsoft Mesh is dat echt mogelijk.

Wanneer is de laatste keer dat jij een collega in het echt hebt gezien? Als je een kantoorbaan hebt is de kans groot dat je al bijna een jaar moet thuiswerken van je werkgever. Ontmoetingen vinden enkel plaats via videogesprekken zoals met Zoom of Microsoft Teams. Ondanks dat je elkaar ziet via een webcam voelt zo’n videogesprek toch afstandelijk. Echt gezellig zal het nooit worden. Daar komt Microsoft Mesh voor in de plaats.

Microsoft Mesh is een nieuwe manier van elkaar digitaal ontmoeten. Het klinkt een beetje als een aflevering van Black Mirror. Door middel van hologrammen kun je elkaar zien in dezelfde ruimte, zonder dat je er echt bent. Bijvoorbeeld voor een werkbespreking of gewoon een ontmoeting. Het is zelfs mogelijk om objecten digitaal te visualiseren. De mogelijkheden van Mesh lijken bijna eindeloos. In een video laat Microsoft zien wat er allemaal kan.

De ontmoetingen op Mesh verlopen via een HoloLens 2 headset. Het is een mix van realiteit en digitalisering. Je bent niet écht bij elkaar maar toch voelt het wel zo. Een Zoom of Teams videogesprek komt niet eens in de buurt van wat Mesh kan bieden. De technologie is vandaag aangekondigd door Microsoft. Het is uiteindelijk afwachten hoe de techniek gebruikt gaat worden en wanneer.