Microsoft: nieuwe Surface modellen op 12 oktober

Microsoft presenteert meerdere nieuwe Surface modellen op 12 oktober 2022. Dit vindt plaats op een online event.

De softwaregigant richt zich de laatste jaren steeds meer op hardware. We zagen dit al eerder op het gebied van de Xbox spelcomputers, mobiele telefoons, zelfs een eigen, nogal dure maar zeer goede VR set (de bril HoloLens), en ook steeds meer pc’s.

Microsoft Surface, modelcomputers voor Windows

Voor Microsoft is het Surface platform te vergelijken met de rol die de Google Pixel telefoons spelen voor Android. In principe worden op deze apparaten nieuwe Windowsversies getest, zodat Surface apparaten het meest soepel met Microsoft Windows kunnen samenwerken.

Op dit moment gaat het hier vooral om tablets en laptops die er vrij standaard uitzien, maar vaak wel enkele handige gadgets hebben of een opvallende vormfactor.

Verwachte veranderingen in de nieuwe Surface modellen

Op 12 oktober introduceert Microsoft dus enkele nieuwe modellen in deze serie, de Surface Pro 9 en de Surface Laptop 5. De Pro 9 zal worden aangeboden net, naar keuze, Intel of ARM processors, wat in principe het einde aan de X lijn zal betekenen. Ook worden de kleuren wat vrolijker dan zilver en stemmig zwart, met groen en blauw getinte apparaten. De modellen met schermen van 13,5 inch krijgen gezelschap van een grotere variant met een 15 inch scherm.

20-30% sneller

In vergelijking met de modellen van vorig jaar is de hardware 20-30% sneller. Ook zal het RAM geheugen inderdaad tot nu blijkbaar zijn tot 16 GB. Over het algemeen zijn zakelijke gebruikers wat minder veeleisend wat betreft geheugen en processorkracht dan gamers en grafisch ontwerpers, maar ook hier zie je de trend naar zwaardere software en dus ook krachtiger hardware om deze soepel te kunnen laten werken.

De presentatie zal vermoedt men nu ook weer online gehouden worden, ook al is de corona epidemie op zijn retour.