Microsoft onthult het ‘nieuwe’ Windows 10 startmenu

In een post onthult Microsoft het nieuwe Windows 10 startmenu.

In een Facebook-post Microsoft het nieuwe design van het Windows 10 startmenu. Nieuwe designkeuzes van de maker van het besturingssysteem kunnen soms een beetje controversieel zijn. Maar in dit geval gaat niemand over het ontwerp vallen, want er is nauwelijks iets veranderd.

Nieuw Windows 10 design

Microsoft post het nieuwe Windows 10 startmenu-design zonder verdere toelichting op hun Facebook-pagina. Maar als je een dergelijke teaser impact wil laten hebben, dan zal er toch wat meer spannends moeten gebeuren. In principe draait de post namelijk grotendeels om de Live Tiles. Die krijgen met het nieuwe startmenu een nieuw uiterlijk. Momenteel blijven Live Tiles, zelfs als je de functie hebt uitgeschakeld, een kleur.

Het nieuwe design maakt die ‘tegels’ deels doorzichtig. Ook wordt het menu aangepast om betert overeen te komen met de lichte- of donkere modus voor Windows 10. Dat is dan ook gelijk het belangrijkst aan het nieuwe design; doorzichtigheid moet het startmenu minder hard laten afsteken tegen de achtergrond. In plaats daarvan vloeien de twee redelijkerwijs in elkaar over.

Het is nog even wachten

Volgens WindowsLatest is het daarentegen nog even wachten voordat Microsoft het nieuwe design uitbrengt voor Windows 10. De softwaremaker is nog aan het testen hoe en wat. Naar verluidt komt het nieuwe startmenu eind dit jaar of zelfs ergens volgend jaar uit voor de preview build. Zolang de update niet meer sloopt dan dat het maakt, ben ik al lang tevreden.

Foto @Microsoft

