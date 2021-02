Microsoft onthult luxe Xbox wireless gaming headset - Apparata

Foto @Microsoft

Microsoft onthult een gloednieuwe koptelefoon genaamd Xbox Wireless Headset. De luxe gamer gear komt met een flinke prijs, maar ook flinke features.

Na de release van de Xbox Series X en S lanceert Microsoft nu een van de eerste accessoires, een wireless gaming headset. De over-ear koptelefoon heeft een ingebouwde microfoon met enkele handige toeters en bellen. Zoals te verwachten is de headset ook voor niet-Xbox-gebruikers een hele handige gaming-gadget.

Microsoft lanceert Xbox Wireless Headset

In een blogpost en de onderstaande video onthult Microsoft hun gloednieuwe gadget, de Xbox Wireless Headset. De koptelefoon is ideaal voor het spelen van (competitieve) games. Hij ondersteunt Windows Sonic, Dolby Atmos en DTS Headphone: X om je helemaal in een game te zuigen.

De draadloze headset is volgens Microsoft perfect voor lange speelsessies en moet dan ook al die tijd comfortabel blijven. De kunstlederen oorstukken moeten lekker aanvoelen terwijl de verstelbare hoofdband ondersteuning biedt. De headset moet op een volle accu zo’n 15 uur mee gaan. Binnen 3 uur moet hij vervolgens weer volledig opgeladen zijn.

Het geheel is draadloos, maar levert niet in op functies. Zo zijn de buitenkanten van de oorschelpen te gebruiken voor de bediening. Aan de ene kant kun je het volume regelen, terwijl je aan de andere kant de verhouding tussen chat- en game-geluiden kunt aanpassen.

Over chatten gesproken, de headset komt met ingebouwde (niet verwijderbare) flexibele microfoon die is ontworpen om je stem zo goed mogelijk op te pikken. Omgevingsgeluid zou daarbij zoveel mogelijk weg moeten vallen. Ook dempt de mic automatisch als je niet praat. Naast de auto-mute functie kun je ook handmatig de microfoon geheel uitzetten, mocht je op dat moment even wat privacy nodig hebben.

Luxe connectiviteit

Uiteraard is de Microsoft Wireless Headset bedoeld om te koppelen aan je (nieuwe) Xbox console. Dat gebeurt met het Xbox Wireless standaard waar bijvoorbeeld de controller ook gebruik van maakt.

Maar zoals met veel andere Microsoft-hardware, is de headset ook in combinatie met andere devices te gebruiken. Door middel van een Bluetooth-connectie kun je de headset aan een Windows 10-PC of smartphone koppelen.

Je kunt zelfs van de dual-connectie gebruikmaken, zodat je een telefoongesprek kunt voeren en tegelijkertijd kunt gamen. Als je bijvoorbeeld speelt met een maat die een PlayStation heeft, kan in-game chatten onhandig zijn. Met deze functie kun je via je smartphone met hem bellen terwijl je het gamegeluid ook binnen krijgt.

Microsoft brengt hun nieuwe Wireless Headset vanaf 16 maart uit. De gadget zal €99,99 kosten en komt met een bijgeleverde USB-C-kabel.