Microsoft Outlook krijgt grootste update ooit - Apparata

Outlook krijgt een broodnodige update. Dit zal de grootste ooit zijn, lees hier wat je kunt verwachten.

Outlook is toch wel de grondlegger van het moderne e-mailen. Wie heeft er niet één, twee of meer e-mailadressen aangemaakt bij deze service van Microsoft? Outlook heeft sinds 1997 geen aanzienlijke update gehad. Die gaat er nu wel komen.

Een update voor Outlook is niets niks. Daarom heeft het bedrijf dit al in 2019 aangekondigd. Microsoft laat dit vaak weten via een bericht op hun site. Nu dus ook weer. Het geheel is uit de preview- modus gehaald en dat kan maar één ding betekenen: dat de update officieel uitgerold gaat worden. Wat sowieso aangepast gaat worden is de gebruikerservaring in de outlook agenda en er zijn ook verschillende bugs opgelost. Dit was al bekend, omdat tienduizenden mensen al de preview- versie dagelijks gebruikte. Deze mensen hebben feedback verzonden aan Microsoft.

Veranderingen

De snelheid en betrouwbaarheid zullen verbeteren van de gedeelde agenda’s in Outlook. Nu komt het nog vaak voor dat het minuten kon duren, voordat veranderingen in een gedeelde agenda doorkomen. En dat is niet meer van deze tijd. De update moet hiermee afrekenen. De synchronisatie zou direct moeten zijn.

“De update is waarschijnlijk één van de grootste veranderingen aan Outlook voor Windows sinds de oorspronkelijke lancering in 1997,” zegt Microsoft in de blogpost. Desondanks hoopt het bedrijf dat gebruikers niet doorhebben dat er iets is aangepast. Microsoft gaat niet tornen aan de basis van Outlook. Dat werkt prima en dat willen ze zou houden.

Andere aanpassingen zijn klein, maar maken het gebruik wel beter. Je kunt bijvoorbeeld een afspraak accepteren, zonder een reactie. Microsoft rolt de update langzaam uit. Na de zomer moet iedereen de update hebben.