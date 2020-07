Microsoft stopt met Xbox One X, maar…

Een andere Xbox One variant blijft voorlopig in productie.

Ondanks het feit dat er door de Coronacrisis een tekort is ontstaan bij diverse varianten van de Xbox One gaat Microsoft toch al vol voor de Xbox Series X.

Microsoft stopt productie Xbox One X en Xbox One S All-Digital

Vannacht maakte het bedrijf namelijk bekend dat het stopt met de productie van de Xbox One X, die sinds 2016 op de markt kwam. Ook legt men de Xbox One S All-Digital, die pas sinds vorig jaar beschikbaar is en een verkoopsucces bleek, stil. Het statement is even kort als helder:

As we ramp into the future with Xbox Series X, we’re taking the natural step of stopping production on Xbox One X and Xbox One S All-Digital Edition”

Hoe kunnen gamers nu verder spelen?

Het stoppen van de productie betekent niet dat de schappen direct leeg zijn. Microsoft adviseert de beschikbaarheid na te gaan bij verkooppunten, dus gamers kunnen hun favoriete console waarschijnlijk nog wel even kopen. Het is uiteraard de bedoeling dat de Xbox Series X de Xbox One X opvolgt. De digitale variant zal dan opgevolgd worden door de digitale variant van de Xbox Series X.

Opvallend: Xbox One S blijft in productie

Tegelijk met aankondiging van de productiestop maakte het bedrijf bekend dat de Xbox One S (voorlopig) in productie blijft. Dit is opmerkelijk aangezien met ook een Xbox Series S verwacht. Deze wordt wellicht nog in juli aangekondigd. Zoals wij al eerder schreven is het echter de bedoeling dat deze (veel) later dan de Xbox Series X gelanceerd zal worden. Wij verwachten dan ook dat Microsoft na introductie van de Xbox Series S op een later moment ook stopt met de productie van de Xbox One S.

Bron: The Verge