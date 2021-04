Microsoft Remote Desktop geoptimaliseerd voor Apple M1 Mac - Apparata

Remote Desktop van Microsoft werkt nu een stuk beter op een Mac met de Apple M1 chip, want de toepassing is geoptimaliseerd.

Langzaam maar zeker worden steeds meer apps geoptimaliseerd voor de Apple M1 Mac. Je kunt nog niet geoptimaliseerde apps gewoon gebruiken op een dergelijke Mac, maar de toepassing draait niet zo vloeiend in vergelijking met wel geoptimaliseerde apps. Het is dus evident dat je die optimalisatie wilt.

Microsoft Remote Desktop op Apple Mac M1

Recent werd bijvoorbeeld een programma als Photoshop voorzien van Apple M1 Mac ondersteuning en nu is Microsoft aan de beurt met Remote Desktop. Deze app maakt het mogelijk om vanaf een Mac virtueel toegang te krijgen tot een PC of virtuele Windows apps. Als je Remote Desktop geïnstalleerd hebt op je Apple M1 Mac hoef je alleen maar de update uit te voeren. Je zal meteen merken dat het sneller en soepeler werkt in vergelijking met de versie voor de update.

Let wel, met deze toepassing krijg je het beeld te zien van een Windows computer die ergens anders aanstaat. Wil je echt Windows draaien op je Apple M1 Mac dan is dit niet het programma dat je zoekt. Dan moet je het bijvoorbeeld hebben van Parallels. In ons artikel Zo zet je Windows 10 op een Apple M1 Mac lees je daar meer over.

De update voor Remote Desktop brengt naast ondersteuning voor Apple M1 Mac ook andere verbeteringen met zich mee. Zo waren er wat problemen met de compatibiliteit van macOS, dat is nu opgelost.