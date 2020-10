Microsoft rolt gloednieuwe Xbox One X user interface uit - Apparata

Microsoft geeft de huidige Xbox One serie een flinke update, geheel met gloednieuwe user interface. Prachtig om te zien, handig in gebruik?

Microsoft rolt officieel de gloednieuwe user interface uit voor Xbox One (en toekomstige Xbox Series X en S) uit. Daarmee krijgen gebruikers van de huidige generatie consoles voor de superieure volgende stap nog even een cadeautje. Dat is misschien leuk voor de oogballen, maar tevens een vooruitgang voor het gebruikersgemak. Tenminste, als het goed is.

Xbox One (X) user interface uitgerold

In een blogpost maakt Microsoft bekend dat de nieuwe user interface voor Xbox uitgerold wordt. De nieuwe software werd al een tijdje getest onder Insiders en nu rolt de Xbox-maker de nieuwe skin uit voor iedereen. Of skins, om precies te zijn, want de user interface maakt het mogelijk om je Xbox One ervaring volledig te customizen.

Zo voegt Microsoft nieuwe thema’s toe, waaronder een drietal waarbij de aankomende Xbox Series X/S centraal staat.

Praktisch nut

De nieuwe user interface voor Xbox One en de aankomende Series-serie is daarentegen ook praktisch een vooruitgang. Zoals we enkele maanden geleden al schreven, moet de nieuwe user interface sneller draaien. De software zou minder RAM verbruiken en processen doorgaans sneller laten verlopen.

Maar in datzelfde artikel vragen we ons ook af hoeveel praktische voordelen je echt gaat merken. Microsoft gaat daar in de huidige blogpost niet echt op in.

Hoe dan ook, de user interface van de huidige generatie mocht zeker flink op de schop. Tegelijkertijd weten we nu al gelijk wat we bij de Xbox Series X kunnen verwachten. Die uitzonderlijk krachtige console, in combinatie met de nieuwe user interface, moet laadtijden nóg sneller maken. En de laadtijden zijn al uitzonderlijk snel.

