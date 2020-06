Microsoft sluit permanent alle fysieke winkels

Microsoft sluit permanent wereldwijd al hun fysieke winkels!

Microsoft gaat permanent al hun fysieke winkels over heel de wereld sluiten. Dat maakt het miljardenbedrijf bekend in een blogpost. De Windows-maker stapt met andere woorden bijna volledig over op digitale verkoop. Er blijven nog 4 winkels wereldwijd open, die omgebouwd worden tot ‘experience centers’. Hier kun je geen producten meer kopen.

Microsoft sluit winkels

Fysieke Microsoft winkels hielden de welbekende Apple-formule aan. Enkele recente producten werden geshowcased en klanten konden voor al hun vragen terecht bij het goed opgeleide personeel. Wereldwijd bereikte Microsoft naar eigen zeggen maar liefst 1.2 miljard maandelijkse klanten, verdeeld over 190 markten.

Niet dat we daar in Nederland iets van meekregen, want volgens deze pagina staan verreweg de meeste winkels in de Verenigde Staten. Slechts enkele andere landen zagen in de afgelopen decennia een Microsoft store verschijnen. En van die enkele landen was ook slechts één land, Puerto Rico, een niet Engels-sprekend land. Kortom, deze wereldwijde shut-down heeft vooral betrekking op de Amerikanen.

Alles digitaal

Kortom, voortaan kunnen Amerikanen geen Xbox of Microsoft Surface laptop meer aanschaffen in een fysieke winkel. Volgens een bron tegenover TheVerge zou dat eigenlijk pas volgend jaar gebeuren. Maar vanwege de wereldwijde pandemie heeft Microsoft besloten om het plan zo snel mogelijk door te zetten.

Verrassend genoeg zal deze nieuwe digitale strategie niet zorgen voor een grote ontslaggolf van Microsoft-medewerkers. Het bedrijf schrijft: “Onze retail teamgenoten zullen klanten blijven helpen vanuit Microsoft’s corporate locaties of op afstand. We zullen ons diverse team blijven ondersteunen en ontwikkelen om de overkoepelende missies en doelen van het bedrijf te halen.”

Lees ook: Bevestigt Microsoft nu Xbox Series S op papier?