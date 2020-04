Microsoft stapt in Bitcoin en andere cryptomunten

Of deze techniek echter de oplossing is kun je jezelf afvragen.





Een van de manieren waarop je aan cryptomunten kunt komen is het minen. Normaal gesproken gebruik je hiervoor de kracht van speciale miningcomputers. Zij proberen moeilijke wiskundige formules op te lossen. De computer die als eerste het goede antwoord berekent ontvangt een vergoeding voor het minen van een block op de blockchain van die cryptomunt.

Dit is direct een van de grote kritiekpunten op de crypto-industrie. Hoewel men zelf stelt dat het wel meevalt zou het minen bijzonder schadelijk voor het milieu zijn. Microsoft lijkt daar nu iets op gevonden te hebben.

Zij hebben namelijk een patent geregistreerd dat recent gepubliceerd is waaruit blijkt dat zij het minen op een andere manier willen regelen. Zo kun je volgens het patent cryptomunten minen met de energie die je opwekt als je achter de computer werkt. Door middel van sensoren en camera’s zou men de energie die mensen opwekken (men heeft het in het patent zelfs over de energie uit hersenactiviteit) kunnen gebruiken om als capaciteit voor Mining te dienen. Of dit concept het gaat halen naar massamedia is de vraag. Er wordt immers wel erg veel data geregistreerd en ook de praktische uitwerking is nog niet helemaal duidelijk. Na eerdere steun in de vorm van donaties is het echter wel duidelijk dat Microsoft toekomst ziet in de wereld van cryptomunten en haar entree aan het voorbereiden is.

Een blik op de live cryptokoersen, die ik vandaag om 13.15 uur vastlegde, leert overigens dat de Bitcoin en belangrijkste andere cryptomunten na de stijging van gisteren weer aan het consolideren zijn.

Positief is dat de koers nog steeds boven de grens van $ 7.000,- beweegt. Daarmee is er dus weer een beetje suspense toegevoegd aan het spannende Bitcoin-weekend dat ik gisteren voorzag.