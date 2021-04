Microsoft start prijsoorlog omtrent Windows games - Apparata

Het gaat beginnen, Microsoft trekt ten strijde en begint een prijsoorlog om het kopen van Windows games voor zich te winnen.

Waar ga jij naartoe om games voor de PC te kopen? De kans is groot dat Steam het eerste is dat in je opkomt. Steam is door de jaren heen hét adres waar je terecht kunt om games aan te schaffen. Ze hebben goede acties en weten met scherpe aanbiedingen het hart van de gamer te winnen. Maar de concurrentie loert. Zo is er Epic Games met de Epic Store en nu voegt Microsoft zich in de strijd.

Microsoft Windows games

Je hebt al jaren de Microsoft Store, maar van een echte moordende concurrent kun je niet spreken. Daar gaat verandering in komen. Microsoft heeft een strategische oorlog in petto. Nu moeten ontwikkelaars 30 procent van de verdiensten afdragen aan Microsoft als een game wordt verkocht in de store. Microsoft past dit beleid aan en verlaagt de bijdrage naar 12 procent. Daarmee zit het bedrijf ver onder de policy van Valve, dat met Steam tot 30 procent van de gameverkoop wil.

Microsoft hoopt met deze zet natuurlijk dat er meer ontwikkelaars de weg vinden naar de Store van het Amerikaanse bedrijf. Om zo hun games aan te bieden en dat Microsoft een grote bibliotheek kan uitbouwen. De aanpassing van Microsoft is alleen van toepassing voor Windows games. Ontwikkelaars van Xbox games profiteren helaas niet van de nieuwe ontwikkelingen. (via The Verge)