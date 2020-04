Microsoft stelt Windows 10X en lancering Surface Neo uit

Ook Dell en Lenovo zijn door dit besluit geraakt.





De Coronacrisis heeft, zoals we eerder al zagen, fikse gevolgen voor de techindustrie. Ook Microsoft ontkomt niet aan een herziening van haar launchstrategie.

De nieuwe verantwoordelijke voor productie, Patos Panay, heeft op een interne meeting aangekondigd dat de focus voorlopig ligt op de optimalisatie van diensten voor de single screen laptops.

De productie van onderdelen voor de Surface Neo heeft weliswaar iets te lijden onder de stillegging in verband met de Coronacrisis, maar dat is niet de hoofdmoot. De voornaamste reden om de strategie om te gooien is dat men ineens massaal thuiswerkt en Microsoft verwacht dat dit het begin is van een blijvende omschakeling. Daarom wil Microsoft het besturingssysteem Windows 10X eerst optimaliseren voor gebruik op de reguliere computers en laptops met één scherm.

Hiermee kan men naar verwachting dan beter concurreren met andere grote spelers in deze markt zoals de Chromebook. Aangezien Windows 10X ook het besturingssysteem zou worden van de Surface Neo is de ontwikkeling van deze laptop met dubbelscherm voorlopig ook in de ijskast gezet.

Daarnaast heeft Microsoft aangegeven dat andere producenten geen toestemming krijgen voor het ontwikkelen van dual-screen laptops die op Windows 10X moeten draaien. Hier waren onder meer Lenevo en Dell al mee bezig, dus dit besluit heeft voor hen ook ingrijpende gevolgen.

Volgens dezelfde interne meeting zou de productie in introductie van de Surface Duo (te zien op de afbeelding) wel doorzetten, aangezien deze op Windows 10 gaat draaien. Het idee is dat de grote najaarsupdate van Windows 10 de functionaliteiten meekrijgt om de Surface Duo optimaal te kunnen laten functioneren. Het apparaat zelf zou dan ergens tussen die update en het einde van het jaar gelanceerd kunnen worden.

Microsoft zelf wilde niet reageren op het uitlekken van deze interne notitie, maar gezien de betrouwbare bron en gedetailleerde informatie gaat men ervan uit dat deze klopt.