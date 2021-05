Microsoft stopt met Windows 10X voordat het er is - Apparata

Microsoft stopt met de ontwikkeling van het veel belovende Windows 10X.

Het bedrijf wilde met Windows 10X de concurrentie aangaan met ChromeOS. Dat is niet gelukt, want vermoedelijk heeft Microsoft de stekker uit het project getrokken. Windows 10X gaat dus naar alle waarschijnlijkheid niet uitgegeven worden.

Microsoft Windows 10X

Volgens meerdere bronnen heeft Microsoft de ontwikkelaars van Windows 10X weer op Windows 10 gezet. Een hele duidelijke indicatie dat 10X niet het levenslicht zal zien. Het bedrijf heeft al enkele jaren geleden aangekondigd dit besturingssysteem te gaan ontwikkelen. Eigenlijk zou dit systeem er komen voor de Surface Neo. Dit is een dubbelklapbare tablet met twee schermen. Ook deze tablet is er nooit gekomen, omdat het besturingssysteem niet klaar was.

Gedurende de tijd is het project veel groter geworden dan in eerste instantie bedoeld was. Windows 10X werd een besturingssysteem voor goedkopere apparaten. Functies van Windows 10 werden verwijderd, om het zo goed mogelijk te kunnen laten draaien. Het bedrijf lag op schema, dat dachten we in ieder geval. We zagen namelijk gelekte screenshots en het besturingssysteem was zo goed als af.

Toekomst

Soortgelijke projecten bij Microsoft waren ook al geen succes. Denk aan Windows RT en Windows 10S. Wellicht heeft het bedrijf hiervan geleerd en is het lanceren te risicovol als het achteraf geen succes wordt. Het is wel gissen waarom het bedrijf nu de stekker uit het project trekt, dit had ook eerder gekund.

Het werk is niet voor niks geweest. Functies van Windows 10X zullen verschijnen in Windows 10. Er zijn geruchten dat er een grote update voor Windows 10 aan zit te komen. Deze update heet ‘Sun Valley’. Het is nog afwachten welke nieuwe features deze update allemaal zal brengen, maar Windows 10X zal in ieder geval niet als compleet besturingssysteem uitgegeven worden.