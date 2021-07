Microsoft Surface Duo 2 lost het grootste probleem op

De Microsoft Surface Duo was een tof idee, maar er was één groot probleem in de uitvoering. Er komt een Surface Duo 2 en ook al lijkt het meer van hetzelfde: er is iets opgelost.

Vanaf zo’n twee jaar geleden was de wereld ineens in de ban van opvouwbare smartphones. Meerdere bedrijven kwamen ineens met een telefoon op de proppen die je warempel kon opvouwen. Samsung was één van de eerste met de Galaxy Fold, die nog erg last had van kinderziektes. Je herinnert je het debacle rondom de eerste Fold vast nog wel. Met de Z Flip en Fold 2 liet Samsung zien dat we niet ver meer af zitten van opvouwbare telefoons als een serieuze markt.

Microsoft

En daar is pardoes Microsoft die voor het eerst in jaren weer een smartphone uitbrengt in 2020: de Surface Duo. Het idee is erg simpel: waarom zou je moeilijk gaan doen met een buigbaar OLED-scherm, als je ook gewoon de klassieke methode kunt veranderen? De Surface Duo is ook opvouwbaar, maar dan met twee klassieke schermen en een scharniersysteem in het midden. Je vouwt hem open en dicht als een soort boekje en optioneel heb je dus een half zo grote telefoon. Twee nadelen: ten eerste dat je geen scherm op de achterzijde hebt, zoals de Samsung Fold, en dat je altijd een grote balk in het midden van je ultrascherm hebt. Dat laatste maakt het scherm wel minder fragiel.

Nadeel

In theorie is de Microsoft Surface Duo dus gewoon een andere interpretatie op een innovatief idee. Toch loopt het niet storm rondom de opvouwbare telefoon. Ten eerste is ‘ie duur: zo’n 1.500 euro of meer. Ten tweede werd de telefoon geteisterd door een wat lullig probleem: iets wat je anno 2021 op een smartphone eigenlijk niet meer kan maken. De Surface Duo heeft geen camera’s achterop. De enige camera is een selfiecamera boven het scherm. Nou is een camera meestal niet het huzarenstukje van een opvouwbare telefoon, maar dat je er minstens eentje hebt lijkt toch een pre.

Surface Duo 2

Voor wie de Surface Duo liet liggen vanwege dit probleem is er goed nieuws: er is een nieuwe Surface Duo 2 aanstaande. Daar hebben we al beeld van. Iemand is weer scheutig geweest met het delen van foto’s voordat dat de bedoeling was. Wie dat precies is, is niet bekend. Wel is bekend dat Windows Central de afbeeldingen als legitiem beschouwt en wat meer details heeft over de aankomende smartphone.

Maar eerst het grote nieuws: ja, de Surface Duo 2 krijgt camera’s! Microsoft gaat er gelijk goed mee aan de slag, want de Surface Duo 2 krijgt een grote camera-bump met drie lenzen. Een tegenwoordig traditionele setup: een reguliere lens, een ultrawide-lens en een zoomlens.

Flagship

Er waren andere problemen met de Surface Duo die de Surface Duo 2 naar verluidt gaat oplossen. Zo betaalde je dus meer dan 1.500 euro maar kon je vervolgens fluiten naar features als 5G, NFC of zelfs een zeer krachtige processor. Om de Surface Duo 2 wat minder gimmick en wat meer serieus te maken, worden al deze problemen opgelost. De processor wordt een Snapdragon 888 en zowel 5G als NFC worden ondersteund. Voor de fans van esthetiek is er ook goed nieuws: naast de witte achterkant kun je ook opteren voor een zwarte achterkant.

Samengevat moet de Surface Duo 2 dus meer waar voor je geld bieden: iets wat wel mag op een peperdure smartphone als deze. De Surface Duo 2 wordt tegen het einde van het jaar officieel onthuld en vrijgegeven.