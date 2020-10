Grote problemen met Microsoft Surface Duo - Apparata

De problemen met de Microsoft Surface Duo los je niet op met software.

De Microsoft Surface Duo werd enthousiast ontvangen. Het eenvoudige scharnier en de eenvoudige behuizing leken goede vindingen, maar dat blijkt tegen te vallen.

Surface Duo breekt makkelijk

Het eerste probleem met de Surface Duo doet zich voor met de behuizing. Deze is van plastic. Klaarblijkelijk heeft men een te zachte variant gebruikt, want de plastic behuizing blijkt makkelijk te breken. Met name bij de USB-C poort hoef je maar even mis te tasten als je een kabel in wil pluggen om de behuizing daar te breken. Meerdere gebruikers melden dit probleem.

Scharnier Surface Duo is gebrekkig

Steeds meer gebruikers melden problemen met het scharnier. Zo melden zij dat het bovenste scharnier op een gegeven moment niet meer functioneerde. Anderen melden dat het mechanisme zo sterk is dat het niet helemaal wil sluiten. Zij moeten het toestel met kracht samendrukken om het helemaal te plat te maken. Aangezien de plastic behuizing van de Surface Duo nogal kwetsbaar lijkt verwacht men dat dit geen oplossing voor de lange termijn is. Er dreigen dan ook grote problemen.

Hoe nu verder?

Het apparaat is pas sinds 18 september op de markt. Het is dus verontrustend dat deze problemen nu al naar voren komen. Daarbij komt dat de problemen niet met software-updates te herstellen zijn. Experts vrezen dan ook dat de oplossing, net als bij de eerste Samsung Galaxy Fold, in een herontwerp en wellicht andere techniek gezocht moet worden. Vraag is hoe de huidige gebruikers gecompenseerd gaan worden. Microsoft heeft op het moment van schrijven nog niet gereageerd op de klachten.

