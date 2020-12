Microsoft Teams brengt nog meer voor thuiswerkers - Apparata

Deze verbeteringen kan jij in 2021 verwachten als je thuiswerkt met Microsoft Teams.

In de concurrentieslag met Zoom en andere aanbieders van apps voor thuiswerken is Microsoft druk bezig een winnende voorsprong op te bouwen. De volgende nieuwe toepassingen gaan daar zeker aan bijdragen. Ook heeft men verlenging van een gratis dienst te melden, dus er is genoeg te verwachten.

Microsoft Teams introduceert History Menu in strijd tegen verloren files

Voor veel thuiswerkers een bekend probleem: je slaat een bestand zo goed op dat je het niet meer terug kunt vinden. Een eindeloze en frustrerende zoektocht is het gevolg. Met de optie ‘History Menu‘ is die ellende voltooid verleden tijd. Je kunt met deze functie op allerlei manieren zoeken naar oude bestanden. Dit werkt veel prettiger dan de huidige optie via verkenner. Hoe de nieuwe zoekfuncties eruit komen te zien is nog niet helemaal duidelijk, maar men verwacht gelijkenissen met de manier waarop je in webrowser Edge naar verloren websites kunt zoeken.

Microsoft Teams werkt naar standaard voor thuiswerken

Wanneer we History Menu kunnen verwachten is nog niet helemaal duidelijk, volgens de roadmap bevindt het programma zich in de testfase. Op de roadmap, die je hier kunt raadplegen, zien we dat Microsoft nog liefst 134 veranderingen in Microsoft Teams in de planning heeft.

Deze geplande wijzing komt na twee wijzigingen die men nu uitrolt. Zo rolt men een AI-toepassing uit waardoor omgevingsgeluid gecancelled wordt. Ook rolt men ‘Coordinated Meetings’ uit. Ook rolt men ‘Coordinated Meetings’ uit. Met deze optie kan je Microsoft Teams Rooms en Surface Hub combineren zodat alle toepassingen beschikbaar zijn op één apparaat. Deze uitbreidingen komen bovenop de uitbreidingen die de tech-gigant al eerder aankondigde en de verbetering van spraakassistent.

Gebruikers krijgen ook nog een cadeau

Om het goede nieuws met alle verbeteringen compleet te maken heeft Microsoft Teams nog een cadeau uitgedeeld. Men had al eerder het aantal gratis toeschouwers voor Microsoft 365 live events tijdelijk uitgebreid naar maximaal 20.000 toeschouwers. Men heeft nu bekend gemaakt dat men deze gratis uitbreiding in verband met de Coronamaatregelen verlengt tot 30 juni 2021. Deze uitbreiding is geldig voor events die gehost worden in Teams, Stream en/of Yammer.