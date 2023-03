Microsoft Teams introduceert geanimeerde avatars

De coronapandemie was verantwoordelijk voor een toename van videovergaderen en beeldbellen. Voor de corona maakte 145 miljoen mensen gebruik van Microsoft Teams. Dit aantal steeg in 2021 naar bijna 250 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Werken op locatie werd door de maatregelen geminimaliseerd, tenzij je een cruciaal beroep had. Onder de cruciale beroepen vielen onder andere de zorg, kinderopvang, brandweer en politie.

Uit het Work Trend Index rapport waarin nieuwe inzichten staan over het gebruik van Microsoft Teams, is gebleken dat Nederland samen met Noorwegen het vaakst hun video aangezetten. De video werd vooral gebruikt om oogcontact te kunnen maken met de mensen in de Teams meeting. Microsoft heeft aangekondigd vanaf mei 2023 3D-avatars te introduceren.

De nieuwe 3D-avatars

Microsoft zet zich in innovatieve oplossingen te bieden om samenwerking te bevorderen en de verbinding te optimaliseren. De avatar waar je vanaf mei 2023 gebruik van kan maken is voor gebruikers die zijn of haar camera niet kan of wil gebruiken. Microsoft heeft laten weten dat de nieuwe avatars gezichtsuitdrukkingen kunnen weergeven op basis van je stem.

Meer betrokkenheid door de nieuwe avatars

Thuiswerken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe betrek je bijvoorbeeld je team of collega’s tijdens een meeting? Als een medewerker thuiswerkt en de camera uitlaat omdat bijvoorbeeld kinderen voorbij rennen of omdat je in je huispak deelneemt aan de vergadering, is de betrokkenheid vaak lager dan wanneer iedereen zijn of haar webcamera aan heeft staan. De nieuwe avatar functie moet ervoor zorgen dat Teams gebruikers beter kunnen samenwerken.

Optie videofilter

Vanaf mei 2023 kun je dus gebruik maken van de nieuwe avatar functie. Tot die tijd kun je als je thuiswerkt gebruik maken van de optie videofilter. Personaliseer je videofeed door te kiezen uit verfijnde filters in kleurstijl of aan feestdagen.

Hoe je dit doet? Open Microft Teams en ga naar ‘Agenda’ in het menu. Kies de vergadering waar je de filter wilt gebruiken en selecteer de optie ‘deelnemen’. Vervolgens schakel je de camera in. Onderin krijgt je de optie ‘meer video-effecten’ te zien.