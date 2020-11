Microsoft Teams biedt nog meer voor beter thuiswerk - Apparata

Deze uitbreidingen kan je de komende maanden van Microsoft Teams verwachten.

Microsoft Teams zal weer meer gebruikt worden nu we opnieuw massaal thuis werken. Microsoft doet er alles aan om de concurrentiestrijd met andere thuiswerktools te winnen. Er komen dan ook fikse verbeteringen aan. Wij zetten de zaak op een rij.

Dit zijn de belangrijkste verbeteringen aan Microsoft Teams in oktober

We zagen in juli al een fiks aantal verbeteringen aan Microsoft Teams, maar de IT-reus zit niet stil. Ook in oktober volgde er een fikse update. Zo kan je sinds kort live transcripties gebruiken om duidelijk te krijgen welke bijdrage van welke medewerker komt. Ook bracht men een ‘spotlight’, waarmee de presentator videofeeds vast kan zetten in een presentatie. Verder kan de organisator een ‘hard mute’ inzetten. Hiermee voorkomt men dat deelnemers de microfoon aanzetten tijdens uitleg.

Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere verbeteringen aangebracht. Ook de komende maanden kunnen we veel verwachten. Microsoft heeft namelijk een heus update-schema gemaakt, waarin je kan zien wat er per maand wordt toegevoegd aan Microsoft Teams.

Dit kun je de komende maanden verwachten van Microsoft Teams

Er wordt al een aantal verbeteringen en uitbreidingen uitgerold, maar als we kijken welke features er in ontwikkeling zijn kunnen we flink wat verwachten. Zo werkt men aan een live presentatietool voor iPad en kan een chat via Android op ‘on demand’ basis vertaald worden. Verder komen er diverse mogelijkheden om diensten en kloktijden te managen. De volledige lijst met geplande uitbreidingen voor Microsoft Teams (en andere diensten) zie je in deze kalender.

Er komt een premium abonnement

Veel van de komende uitbreidingen kan je in de gratis versie van Microsoft Teams verwachten. Naast deze gratis variant is er ook een premium-versie beschikbaar, de ‘Advanced Communications add-on’. Met dit premium-abonnement, dat $ 12 ( ± € 10,-) moet kosten kan je nog meer opties gebruiken. Zo kun je groter publiek bereiken doordat de uitgebreide versie per januari 1.000 deelnemers en 20.000 toeschouwers toe zal staan. Ook kun je de meetings personaliseren door bijvoorbeeld branding toe te voegen. Verder kun je per Teams Tenant tot 50 evenementen tegelijk volgen en uitzendingen maken tot 16 uur.

Kortom, thuiswerken kan voelen alsof je toch op kantoor bent. Zeker wanneer je voor de sfeer wat kantoorgeluiden toevoegt.

Afbeelding: Microsoft