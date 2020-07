Dit zijn de nieuwe features van Microsoft Teams [video]

Thuiswerken blijft de norm, dus Microsoft Teams gaat op de schop om je te helpen.

Nu we voorlopig nog massaal blijven thuiswerken heeft Microsoft haar app Microsoft Teams stevig onder handen genomen. Door allerlei toepassingen willen zij het ‘vergaderen op afstand’ makkelijker maken. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Microsoft Teams Together Mode

Het vergaderen op afstand kan nog wel eens minder spontaan zijn dan normaal vergaderen. Dit omdat je letterlijk allemaal ergens anders bent. Met hulp van kunstmatige intelligentie zet de optie ‘Together’ alle deelnemers virtueel in één ruimte. Als je op je scherm kijkt zit je bij elkaar.

Naast het ‘vrije gevoel’ claimt Microsoft dat onderzoek heeft uitgewezen dat mensen natuurlijker reageren als ze zichzelf samen met anderen zien. Hierdoor zou het videovergaderen ook minder vermoeiend worden.

Kleine verbeteringen voor meer gebruiksgemak

Het is duidelijk dat deze feature de belangrijkste update van deze ronde is. Toch biedt Microsoft Teams meer met de update die zij nu uitrolt. Zo kun je nu het aantal deelnemers tot 1.000 uitbreiden en ook emoji’s gebruiken. Daarnaast integreert Microsoft Teams met Cortana, kalender en andere toepassingen van Microsoft 365, zodat je direct een takenmanager/virtuele assistent hebt.

Microsoft Teams Display

De laatste toepassing is geen toepassing in de app, maar een apart apparaat. Dit heeft men onder meer samen met Lenovo ontwikkeld. Zo kan je jouw meetings op het ene scherm volgen en daar participeren, terwijl je jouw gewone werk op de laptop of desktop voort kunt zetten. Als het nodig is kun je het venster op de display met één klik overzetten naar jouw reguliere computer.

Grote vraag is natuurlijk wat al deze updates betekenen voor Skype. Insiders verwachten dat één van de twee apps binnen afzienbare tijd het veld zal moeten ruimen.

Foto: Microsoft