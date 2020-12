Microsoft trekt de stekker uit deze Halo games op Xbox - Apparata

Je krijgt straks niet meer de volledige Halo ervaring op een oudere Xbox 360. Microsoft gaat daar een stokje voor steken.

Oudere games zijn nog altijd prima speelbaar als ze een single player bevatten. De multiplayer zal echter vroeg of laat een dood sterven. Simpelweg omdat bedrijven de stekker uit de servers trekken en de vrijgekomen capaciteit bijvoorbeeld willen inzetten voor andere zaken. Ook met Halo op de oudere Xbox360 gaan er veranderingen plaatsvinden.

Halo games op de Xbox 360

Alle Halo games die zijn uitgebracht op de Xbox 360 krijgen vanaf het komende jaar geen (online) ondersteuning meer. Ook is het niet meer mogelijk om de Halo-games digitaal te kopen. Mocht je de game al hebben en DLC overwegen dan is er wel goed nieuws. De beschikbare DLC blijft gewoon te koop in de digitale winkel.

Je krijgt nog een heel jaar om van alle mogelijkheden te genieten als het gaat om Halo op de oudere Xbox. Uiterlijk 18 december 2021 gaat alles op zwart. Dat is dus ongeveer een jaar vanaf nu. Dit heeft ook invloed als je een oudere Halo Xbox 360 games speelt op je One of Series X. De beslissing van Microsoft is zoals gezegd niet vreemd. Andere bedrijven nemen vaak vergelijkbare maatregelen. Denk aan het niet meer online kunnen met oudere Call of Duty’s of Medal of Honor op een PlayStation Portable (PSP). (via Thurrott)