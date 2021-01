Microsoft trekt nu alweer stekker uit Minecraft Earth - Apparata

Na slechts anderhalf jaar trekt Microsoft de stekker uit Minecraft Earth, de Pokémon GO achtige spinoff van de razend populaire indiegame.

Minecraft Earth moest dé nieuwe ervaring voor de razend populaire franchise worden. Maar na anderhalf jaar trekt Microsoft de stekker alweer uit de game. Wat is er precies misgegaan? Hetzelfde wat er met de rest van de wereld mis ging, al wisten alle andere soort games er juist van te profiteren.

Minecraft Earth moest de iconische indie bouw- en overlevingsgame vertalen naar het Pokémon GO subgenre. Door middel van een smartphone zou iedereen de straten op rennen om Minecraft ‘in het echt’ te spelen.

Na de release van de game in oktober van 2019 leek dat allemaal nog de normaalste zaak van de wereld. Begin 2020 ging het daarentegen mis en moest iedereen wereldwijd ineens thuis zitten. Nog voordat Earth echt van de grond kon komen, veranderde het speelveld volledig. Daarom trekken Microsoft en Mojang de stekker uit de game, zo luidt een blogpost.

Minecraft Earth is ontworpen rondom vrije beweging en samenspelen – twee dingen die praktisch onmogelijk zijn geworden gezien de huidige situatie wereldwijd. (…) Op 30 juni stoppen we alle content en service rondom de game. Dit betekent dat alle ontwikkeling stopt en dat je na die datum Minecraft Earth niet meer kunt downloaden of spelen.