Microsoft trekt reclame in Windows 11 Verkenner snel terug

Reclame ín Windows 11 zelf? Dat is een foefje waar Microsoft niet mee moet komen aanzetten, zo werd al snel duidelijk.

Dit weekend stond het internet op z’n kop vanwege een twijfelachtige actie van Microsoft. De Insider Preview-versie van Windows 11 bevatte namelijk reclame ín de Verkenner. Gebruikers waren verontwaardigd dat het bedrijf reclame maakte voor eigen services in een scherm van het besturingssysteem. Nu zoekt het bedrijf snel dekking.

Reclame in Windows 11 Verkenner was een fout

De verontwaardiging was groot maar de uitleg van Microsoft juist klein; in een statement tegenover The Verge zegt het bedrijf dat er per ongeluk een reclamebanner in de Verkenner te zien was.

Dit was een experimentele banner die niet bedoeld was om gepubliceerd te worden voor externe gebruikers. De functie is weer uitgeschakeld.

In de techwereld zijn er twee algemene filosofieën als het gaat om het rechtzetten van fouten. De ene is om een publiekelijk statement te maken met een excuses. De ander is om te beweren dat het niet de bedoeling was, maar juist een fout van een ander. Microsoft kiest duidelijk voor dat laatste.

Waarom insinueer ik dat het onzin is? Omdat Microsoft niet voor het eerst reclame verstopte in een besturingssysteem. Eerder werden er vergelijkbare banners getoond in de Verkenner van Windows 10. Het zou dus zomaar kunnen dat Microsoft even een pootje in het water dipte om te kijken hoe erop gereageerd zou worden.

Niet goed, is de conclusie. Weg met deze onzinnige feature en wegblijven!