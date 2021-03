Microsoft trekt stiekem 5 games op Xbox Series X en S voor - Apparata

Microsoft brengt de FPS Boost upgrade straks uit voor slechts 5 Bethesda games, maar trekt de onthulling plotseling weer in.

Met de overname van uitgever Bethesda heeft Microsoft 20 pareltjes om aan hun Xbox Game Pass toe te voegen. Enkele van die titels krijgen nu zelfs een voorkeursbehandeling, want Microsoft geeft vijf games van Bethesda de FPS Boost-modus mee. Daardoor draaien die iets oudere games zelfs op Xbox Series X en S extra soepel. Maar voor de next gen mogen gamers toch souplesse voor iedere game verwachten?

Microsoft geeft FPS Boost aan 5 Bethesda games

Tijdens een officiële podcast kondigt Microsoft aan dat 5 games van Bethesda ondersteuning voor FPS Boost krijgen. Daarmee gaat de maximale frame rate van 30 naar 60 frames per seconde. De verbeterede frame rate komt naar de volgende games:

Dishonored: Definitive Edition (2015)

Prey (2017)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (2016)

Fallout 4 (2015)

Fallout 76 (2018)

Maar er is iets geks aan de hand met de aankondiging. Een Twitter-gebruiker genaamd Wario64 spotte de aankondiging en deelde deze vervolgens op het sociale medium (via EuroGamer). In de videoregistratie van de podcast lijkt die aankondiging daarentegen verdwenen te zijn. Naar alle waarschijnlijkheid was het niet de bedoeling dat de hosts dat nieuwtje al zouden delen.

Het is weldegelijk een zeer welkome feature, zo blijkt ook uit de comments van de video. Helaas geldt de upgrade maar voor een vijftal games van Bethesda, niet allemaal. En sowieso is het reeds onthulde FPS Boost alleen maar op enkele games beschikbaar. Far Cry 4, Sniper Elite 4, UFC 4 en Watch Dogs 2 speel je op Xbox Series X en S met de hogere frame rate.

Het gaat hierbij om backwards compatible games. Verreweg de meeste oudere spellen draaien nog steeds op 30 frames. En aangezien er nauwelijks next-gen titels beschikbaar zijn, zouden alle oudere games toch in elk geval 60 frames moeten ondersteunen? Vooralsnog is dat niet het geval, maar Microsoft plant uiteraard om nog veel meer games van FPS Boost te voorzien en mogelijk vallen de andere Bethesda-speller daar ook onder.