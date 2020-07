Microsoft update Windows10 en Outlook met bugs. Dit kun jij doen

Het was weer ‘update dinsdag’ bij Microsoft, dus de ellende dient zich aan.

Microsoft verzorgt tegenwoordig op dinsdag de updates voor Windows en andere toepassingen. Helaas zijn Microsoft en updates steeds vaker een ongelukkige combinatie. Ook deze dinsdag is het weer prijs en vertonen Windows 10 en Outlook kuren na de update. Wij leggen uit wat jij kunt doen.

Windows 10 update repareert 3 problemen, maar delete jouw Apps

Windows 10 is veruit het meest gebruikt en problemen duiken daar snel op. Met update KB4565503 heeft men de gerapporteerde automatische reboots, problemen met printen en Onedrive in ieder geval in theorie opgelost. Helaas komt daar een ander probleem voor terug. Steeds meer gebruikers melden namelijk dat deze nieuwe update ervoor zorgt dat apps verdwijnen. Wordpad, Notepad en de klassieke versie van Paint vallen het meest ten prooi aan de nieuwe update.

Gelukkig kun je gewiste apps redelijk eenvoudig terughalen door via ‘instellingen’ te kiezen voor ‘apps’ en daar via ‘apps en onderdelen’ te kiezen voor ‘optionele onderdelen’. Je kunt de verloren apps dan gemakkelijk kiezen en opnieuw installeren.

Microsoft Outlook crasht na update

Microsoft meldt zelf dat Outlook na een update herhaaldelijk kan crashen. Dit probleem lijkt lastiger te verhelpen. Het is voor velen dan ook wachten op de update die Microsoft belooft uit te rollen. Toch hebben handige gebruikers ook hier een workaround gevonden. Het is wel zaak om eerst een back-up te maken aangezien deze fix iets technischer is. Als je een backup hebt kan je het als volgt oplossen:

We found a fix, try this -> cd “c:Program FilesCommon Filesmicrosoft sharedClickToRun"



officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.12827.2047 — Celeri Technologies (@Celeri_Tech) July 15, 2020

Inmiddels is deze oplossing uitgewerkt door een andere internetter. Om vertaalfouten te voorkomen vind je de oplossing hier.

Microsoft blijft bezig

Met dit portie extra werk heeft Microsoft weer voor veel irritatie bij gebruikers gezorgd, zeker omdat het bepaald niet de eerste keer is dat updates ook problemen brengen. Ondanks toegezegde verbeteringen lijkt Microsoft niet in staat om het probleem van haperende updates te stoppen.