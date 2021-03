Microsoft voegt 20 Bethesda spellen toe aan Xbox Game Pass - Apparata

Xbox

Microsoft heeft bekend gemaakt welke spellen beschikbaar komen op het Game Pass- platform. Benieuwd naar welke? Lees dan verder.

Microsoft is met Xbox op overnamepad gegaan. Het bedrijf heeft nu dan ook officieel bevestigd dat Xbox ZeniMax heeft overgenomen voor het bedrag van $7.5 miljard dollar. De autoriteiten in Amerika, maar ook in Europa, hebben de overname goedgekeurd. Nu is ZeniMax dus onderdeel van Xbox geworden.

Onder de paraplu van ZeniMax vallen meerdere studio’s, zoals Bethesda, id Software, MachineGames en Arkane. Reden voor een feestje dus en daarom knalt Xbox gelijk mooie titels op het Game Pass- platform.

Welke games zijn er vanaf nu beschikbaar?

Nou, dat zijn er dus best wat. Twintig om precies te zijn. In het rijtje staan wat klassiekers zoals twee Doom- spellen, maar ook nieuwere zoals Fallout 76 en Wolfenstein: Youngblood. Het volledige overzicht van alle spellen die vanaf nu beschikbaar zijn op Microsoft Games Pass zie je hieronder.

Xbox

Van deze twintig spellen zijn er zestien op alle Game Pass- platforms te spelen. Dit platform is namelijk beschikbaar voor Xbox- consoles, Windows en op smartphones via streaming. Enkele van de spellen zijn alleen beschikbaar voor consoles en PC’s (The Elder Scrolls III: Morrowind en IV: Oblivion) en andere weer alleen voor smartphones en Xbox- consoles (The Elder Scrolls Online). Fallout: New Vegas is dan weer alleen te spelen op de Xbox. Dit maakt het toch wel wat ingewikkeld en Microsoft heeft geen verklaring gegeven waarom deze beperkingen er zijn.

‘Exclusive’

In een nieuwe blog spreekt Xbox topman Phil Spencer over de toekomst na de overname. Daarin geeft hij aan dat sommige games in de toekomst exclusief op Microsoft Game Pass voor de PC en Xbox zullen verschijnen. Om de overname goed te laten verlopen heeft Xbox een nieuw bedrijf opgericht, genaamd ’Vault’. Nu de overname afgerond is, zal Xbox snel met concrete plannen komen, over wat zij met ZeniMax en alle bijhorende studio’s gaat doen. Momenteel werken deze studio’s aan projecten zoals Starfield en The Elder Scrolls 6.