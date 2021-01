Microsoft Windows 10 bug vormt een dreiging voor je PC - Apparata

Door een bug in Microsoft Windows 10 kan je door te klikken op een link of locatie op je eigen computer, ernstige schade toe brengen aan je harde schijf.

Iedereen kent en vreest het alom bekende Blue Screen of Death, of BSOD, als er iets mis gaat bij Microsoft Windows. Dit hebben we allemaal wel eens meegemaakt en dit is niet nieuw. Windows stoeit namelijk al jaren met beveiligingsproblemen en bugs. Ook andere bedrijven hebben hier regelmatig last van, zoals Whatsapp afgelopen jaar. Dit is vaak, bewust of niet, je eigen schuld door het downloaden van dubieuze software. Maar nu is er een nieuwe variant, namelijk een bug die je harde schijf zou kunnen beschadigen door een link of locatie op je eigen computer te bezoeken.

Microsoft Windows 10 bug

De oorzaak van de bug is nog niet bekend, laat staan de bescherming hiertegen. Microsoft is het bezig te onderzoeken, maar heeft nog geen oplossing. De bug die je drive sloopt maakt gebruik van een specifieke reeks tekens, die een bijzondere betekenis heeft voor het bestandssysteem.

Bleeping Computer meldt hiernaast nog een nieuwe bug die net zoveel schade aan kan richten, deze bug betreft gewoon een URL of link naar een interne Windows- locatie. Er hoeft niet eens op geklikt te worden om je systeem te laten crashen! Zolang Windows bezig is de koppeling te verwerken crasht het systeem in een Blue Screen of Death.

En laten we eerlijk zijn, zo’n scherm is zeer demotiverend. Zeker in tijden van thuiswerken is het handig als Microsoft dit probleem snel oplost.