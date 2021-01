Microsoft Windows 10 krijgt een nieuw ontwerp na update - Apparata

Microsoft laat eerste beelden zien hoe Windows 10 na update eruit gaat zien met onder andere een nieuw ontwerp.

Bij Microsoft zijn ze er ook achter gekomen dat Windows 10 aan een update toe is. Hier en daar loopt het systeem wel eens vast of is het wat verouderd, we schreven er eerder over. Maar nu hebben we de eerste beelden van het vernieuwd ontwerp van Windows 10.

Microsoft heeft een paar mock- ups laten zien op GitHub. Niet geheel toevallig wordt dit platform hiervoor gebruikt, aangezien Microsoft de eigenaar is. De update komt niet als een verrassing, het bedrijf zegt al langer te werken aan een verfrissing van het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. Te zien zijn enkele contextmenu’s, maar ook de interface voor het kiezen van een datum en tijd.

Meest opvallende hierbij zijn de ronde hoeken, in plaats van de vierkante hoeken die de laatste jaren zijn gebruikt. Het lijkt wel of dit nieuwe designontwerp teruggrijpt naar Windows Vista en Windows 7.

X-ray effect

Wat we zien in GitHub is dat Microsoft in de nieuwe interface uitklapmenu’s overweegt voor de Windows- apps, zoals bij bijvoorbeeld DatePicker. Het vervolgmenu heeft dan een zogenaamd “x-ray” – effect, waarbij de kleur wordt aangepast wanneer de wielen tot stilstand komen.

Hierdoor kunnen we dynamisch van kleur wisselen, zelfs tijdens het scrollen, wat een heel vloeiend uitziend ” x-ray “- effect oplevert Microsoft

Uiteraard gaat de upgrade uitvoerig getest worden, bugs zijn namelijk vervelend en moeten er uitgehaald worden. Daarna kan het programma volledig vrijgegeven worden. De vernieuwde interface gaat daarom eerst gebruikt worden in Insider- builds, om gebruikers te laten wennen aan het nieuwe ontwerp en om de nieuwe features te testen onder hun klanten. We kunnen niet wachten!