Microsoft Windows XP broncode ligt op straat! - Apparata

Microsoft Windows XP ligt op straat! De verouderde versie van het besturingssysteem kan nu nog gemakkelijk worden misbruikt.

De broncode van Microsoft Windows XP verschijnt vandaag online. Bijna 3GB aan bestanden omtrent Microsoft’s verouderde besturingssysteem circuleren naar verluidt al langer rond op fora. Nu is de broncode openbaar. Maar wat betekent dat voor de enkeling (of verouderd bedrijf) die nog met Windows XP werkt?

Windows XP broncode op straat

Voor het eerst zijn Windows XP bronbestanden vandaag publiekelijk toegankelijk. Onderzoekers beweren op basis van anonieme bronnen dat zelfs Windows 7 al een decennium geleden op straat lang. Of dat waar is of niet, het was nog nooit zo makkelijk om in de broncode van Microsoft’s besturingssysteem te duiken.

I heard from good sauce winxp+win7 were available 10 years ago on Chinese forums; winxp in 2020? meh… — Adam (@Hexacorn) September 24, 2020

Uiteraard is XP al ruim een decennium niet meer in gebruik. Zelfs Windows 7 wordt al niet meer ondersteund, en tussen XP en 7 kwam Vista nog uit. Kortom, het besturingssysteem is ontzettend verouderd.

Beveiligingsrisico

Desalniettemin is het een groot beveiligingsrisico voor de enkele plekken waar Windows XP nog gebruikt wordt. Sommige gewoontedieren zullen nooit geüpgraded hebben en er zijn vast genoeg bedrijven die nooit hebben geïnvesteerd in een nieuw OS.

Dat leidde in 2017 bijvoorbeeld tot de gigantische WannaCry ransomware aanval. Hackers wisten verouderde IT systemen van ziekenhuizen te ‘gijzelen’. Met de bronbestanden voor handen is het nu nog gemakkelijker worden om het besturingssysteem uit te buiten. Overigens voerde Microsoft tijdens die aanval alsnog een update uit voor XP, maar dat is lang geen garantie dat men veilig is.

Nu voel ik de noodzaak om iedereen aan te raden om Windows XP heel snel in de (virtuele) prullenbak te gooien. Maar ik heb zo’n vermoeden dat onze lezers die tip niet echt nodig hebben. En trouwens, als talloze meldingen van Microsoft, geen compatibiliteit met moderne software en een wereldwijde ransomware aanval je nog niet hebben overtuigd, dan gaat mij dat nu natuurlijk ook niet lukken..