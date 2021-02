Microsoft: Xbox Series X schaarste duurt nog maanden langer - Apparata

De schaarste van de Xbox Series X zal nog maanden langer duren, zo kondigt Microsoft zelf aan. Heb dus nog even geduld!

Er heerst een gigantische schaarste in de game-industrie, waardoor onder andere de nieuwste Xbox Series X consoles slecht beschikbaar zijn. Volgens Microsoft-topman Mike Spencer gaat dat voorlopig nog even zo blijven. In een interview met de New York Times laat hij wat verontrustend nieuws weten.

Xbox Series X schaarste duurt nog langer

Spencer laat allereerst weten dat het ontzettend goed gaat met Microsoft games. Dat zagen we al in de laatste kwartaalcijfers en hij onderstreept dat. Nog nooit wist Microsoft $5 miljard aan gaming-omzet te behalen in één kwartaal.

Dat komt mede door de heerlijke Xbox Series X, maar ik ben niet de enige die dat vindt. De console is steevast uitverkocht. Volgens Spencer verkocht Microsoft zelfs ‘ieder exemplaar dat ze hadden’ in het afgelopen kwartaal.

Dat zullen wachtende fans wel weten, want het is de laatste maanden praktisch onmogelijk om aan een nieuwe console te komen. En dat blijft helaas nog even zo. De Xbox Series X zal tot de zomer in schaarste verkeren. Volgens de topman blijft het aanbod van consoles in elk geval tot juni lager dan de vraag.

Voorheen waarschuwde Microsoft dat het tekort in elk geval tot en met april zou duren. Daar doen ze nu dus nog een schepje bovenop. Het is daarbij niet duidelijk hoe het precies met de Xbox Series S gaat. Het lijkt alsof daar niet per se een stormloop op is.

Ook maakt Spencer niet precies bekend waarom er zo’n schaarste is. Kort door de bocht maakt Microsoft er natuurlijk gewoon minder dan dat gamers zouden willen. Maar zou dit door COVID-restricties komen, is het slimme marketing of speelt er wat anders?

Hoe dan ook, voor zowel de Xbox Series X als PlayStation 5 moeten fans dus nog even geduld hebben!