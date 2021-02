Microsoft xCloud test omweg voor iOS blokkade - Apparata

Microsoft test een webversie van gamestreamingdienst xCloud, waardoor de beperkende iOS-regels wellicht omzeilt kunnen worden.

Microsoft test een nieuwe manier om hun gamestreamingdienst xCloud op iOS te ontvangen. Insiders vertellen tegen TheVerge dat het bedrijf een web-based service test. Daarmee wil Microsoft mogelijk de absurde eisen van Apple omzeilen. Het zou een handige middenweg zijn en maakt de Xbox Game Pass Ultimate ook aantrekkelijk voor iOS-gebruikers.

Microsoft xCloud op iOS

Met xCloud wil Microsoft hun Xbox Game Pass ook PC en mobiele platformen (Android én iOS) en brengen. Gamers kunnen met het Ultimate-abonnement onbeperkt games uit de catalogus spelen. Ze kunnen deze vervolgens streamen naar mobiele devices.

Voor Android-gebruikers is dat niet zo spannend. Microsoft biedt streaming (onder de naam Cloud gaming, niet xCloud) nu aan voor Android en dat werkt als een trein. Wat iOS betreft daarentegen niet.

Zoals uit het in de intro gelinkte artikel blijkt, vereist Apple dat bedrijven als Microsoft en Google met Stadia games individueel voor review aanstelt. Op Apple’s ecosysteem zijn game-streamingdiensten niet welkom, want alle games moeten apart beoordeeld kunnen worden.

Met de webversie van xCloud wil Microsoft vermoedelijk deze ongein omzeilen. Afnemers van een Xbox Game Pass Ultimate kunnen dan straks ongeacht welke smartphone ze hebben via een browser naar keuze naar de xCloud-site. Vervolgens kunnen ze alle beschikbare games direct streamen naar hun smartphone. Genoeg titels hebben zelfs touch-ondersteuning, dus een controller is niet nodig.

Vooralsnog is Microsoft xCloud via de Xbox Game Pass app voor PC en via Android te gebruiken, maar met de webversie moet ook iOS met het toffe abonnement gezegend kunnen worden. Tenminste, als het daadwerkelijk de loophole is die Microsoft denkt dat het is.