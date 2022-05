Middelvinger naar Apple laat je toch Fortnite op iPhone spelen

Het is weer mogelijk om via een kleine workaround Fortnite op iPhone te spelen. Een soort middelvinger naar Apple.

Sinds Epic Games en Apple in een juridische strijd verwikkeld zijn is onder andere Fortnite niet meer te downloaden in de App Store. Daardoor is het onmogelijk om de shooter te spelen op iOS. Na een lange tijd is er nu eindelijk een oplossing gekomen. Met dank aan Microsoft.

Via Xbox Cloud Gaming is het mogelijk om Fortnite te streamen op iPhone. Zo kun je de shooter toch spelen op het apparaat van Apple. Kers op de appelmoes is dat deze mogelijkheid gratis beschikbaar is gesteld. Je hoeft dus niet te betalen voor deze workaround.

Naast iOS is het ook mogelijk om Fortnite op deze manier te spelen op de iPad, een Android apparaat of op Windows.

Het is een slimme manier van Microsoft om Xbox Cloud Gaming onder de aandacht te brengen. Door het gratis aan te bieden kunnen mensen vrijblijvend kennis maken met de service. Wellicht smaakt het naar meer en overweegt die groep een abonnement te nemen om andere games te streamen.

Xbox Cloud Gaming is de nieuwste troef van Microsoft om de harten van gamers te veroveren. Het heeft Sony er zelfs toe gedwongen PlayStation Now en Plus te reorganiseren tot een nieuwe concurrerende dienst.