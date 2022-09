Milieuvoordelen van je elektrische fiets

De elektrische fiets maakt het mogelijk dat jij je – sneller dan bij een normale fiets – verplaatst van punt A naar punt B. Niet alleen de snelheid is een pluspunt van een elektrische fiets. Ook is een elektrische fiets beter voor het milieu als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de auto. Een prima alternatief dus voor de auto!

In dit artikel lees je meer over de milieuvoordelen van een elektrische fiets.

Accu wordt gerecycled

De accu is hét onderdeel van een elektrische fiets met de kortste levensduur. Ga hier daarom ook goed mee om. Lees bijvoorbeeld goed de gebruiksaanwijzing door, gebruik de unieke oplader en voorkom diepteontlading. Meer weten over het juist opladen van je accu? Lees het in dit artikel.

Een accu is daarnaast ook het onderdeel van je elektrische fiets wat het meest milieubelastend is. Is je accu toe aan vervanging? Vergeet deze dan niet in te leveren bij een milieustraat bij jou in de buurt of bij een fietsenwinkel. Hier wordt ervoor gezorgd dat je accu op de juiste manier wordt gerecycled. Wist je dat zelfs het afval wat vrijkomt wordt hergebruikt? Dit afval is namelijk ideaal om te gebruiken voor autowegen.

Publieke oplaadmogelijkheden

Misschien wel het meest ideale aan een elektrische fiets: je hebt geen problemen met het vinden van een parkeerplaats, je hoeft geen benzine te betalen en je krijgt nog wat mee van de mooie omgeving.

Wist je dat er in Nederland ook publieke oplaadpunten zijn voor je fiets? Kijk in de Fietsknooppuntenplanner waar je deze oplaadpunten tegenkomt. Of kijk op fietsoplaadpunten.nl!

Je kan voor een klein bedrag terecht om je elektrische fiets op te laden onderweg. Dit kost ongeveer 10 cent. De exacte prijs is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort accu en met name de grootte van je accu. Hoe groter de accu, hoe duurder het is om deze op te laden.

Meer weten over hoe lang het opladen van een accu duurt bij een elektrische fiets? Lees het in dit artikel.