Drone liefhebbers watertanden bij deze Anduril Ghost 4 [video] - Apparata

Deze drone kan en doet meer dan haar voorgangers. Dit leidt tot enthousiaste reacties.

Liefhebbers van de drone likken hun vingers af bij deze nieuwe militaire drone, de Ghost 4 van Anduril. De 27-jarige Palmer Luckey, die eerder ook Oculus oprichtte, is de eigenaar van dit bedrijf. Wij laten je zien wat deze drone zo anders maakt.

Drone Ghost 4: Militaire precisie en doodse stilte

Volgens de website maakt Anduril militaire tech-oplossingen voor het Amerikaanse leger en hun bondgenoten. Deze drone is het nieuwe paradepaardje. Je ziet al direct dat men aan het innoveren is, want de 4 propellers hebben plaatsgemaakt voor het propellersysteem van een helicopter. Daarmee is dit ontwerp stiller en meer precies te sturen dan een traditionele drone. De andere features kun je beter zien dan lezen, vandaar dat we je het introductiefilmpje niet onthouden.

Zoals je ziet is deze militaire drone waterbestendig en ook bestand tegen zout.

Wat kan deze militaire drone?

De drone kan ingezet worden als lichtpunt door de sterke verlichting die aan boord is. Ook kan je het apparaat op pad sturen als stille verkenner, Het is makkelijk dat je de reguliere camera daarvoor kunt afwisselen met een nachtkijker. Het mooie is dat de drone, mede door samenwerking met andere tech-reuzen is uitgerust met allerlei kunstmatige intelligentie. Daarmee kun je ook personen of objecten volgen via deze alleskunner. Ook kan je meerdere exemplaren in formatie laten vliegen.

Is dit militaire speelgoed ook te koop voor consumenten?

Wij lieten al eerder zien dat dit speelgoed voor volwassenen in verkeerde handen tot bizarre situaties kan leiden. Ook zagen we dat militaire missies er een sport van maken om zo’n apparaat met laser uit de lucht te schieten. Het is dus niet verwonderlijk dat deze uitvoering met militaire uitrusting niet op de markt komt. Men zou echter wel een consumentenversie overwegen. Een prijs van de militaire uitvoering is niet bekend, maar experts verwachten dat een komende consumenten-editie ook een fikse aanval in kan zetten. Helaas is die aanval dan wel gericht op het spaarvarken van de kopers.

Bron en afbeelding: Anduril Industries