Miljardair: ‘Crypto’s zijn een bubbel. Een gelimiteerde voorraad van niks’

De hedgefondsmanager John Paulson ziet crypto’s als een bubbel. En de man staat bekend om zijn visie waarin hij vaak gelijk heeft.

Het IMF waarschuwde eerder dat crypto’s gevaarlijk zijn. Zo ver gaat deze miljardair niet, maar hij is ook geen fan van de digitale munten. De beste man werd superrijk door te wedden op de Amerikaanse huizenmarkt. Hij zegt dat crypto’s een zeepbel zijn die op de lange termijn waardeloos blijken te zijn.

Crypto bubbel

Oké, het is duidelijk. De man is geen voorstander van crypto’s. Maar dit soort investeerders grijpen wel hun kansen als er maar geld te verdienen is. Paulson zegt dat hij om dit moment niet short zal gaan (gokken op het feit dat de munten zullen dalen en daardoor geld te verdienen). Hij legt uit: “Ook al zou ik op de lange termijn gelijk kunnen hebben, op de korte termijn zou ik worden weggevaagd”.

Paulson is de president en portefeuillemanager van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Paulson & Co. Hij is een hedgefondsbeheerder die in 2007 wereldberoemd werd door short te gaan op de Amerikaanse huizenmarkt. Hij voorzag de subprime-hypotheekcrisis en zette in op door hypotheken gedekte effecten door te beleggen in credit default swaps. Hij heeft dus enige ervaring in het voorspellen en short gaan, dat kunnen we wel vaststellen.

Niet enthousiast

Hij is niet echt enthousiast over de digitale munten. Afgelopen week was hij op TV bij Bloomberg en toen werd de vraag gesteld of hij geloofde in Bitcoin. In antwoord op de vraag of hij een gelovige is in cryptocurrency, bevestigde Paulson: “Nee, dat ben ik niet.”

Hij ging verder met: “Ik zou zeggen dat cryptocurrencies een zeepbel zijn. Ik zou ze omschrijven als een beperkte voorraad van niets. Dus als er meer vraag is dan het beperkte aanbod, zou de prijs stijgen. Maar naarmate de vraag daalt, zou de prijs dalen. Er is geen intrinsieke waarde voor een van de cryptocurrencies, behalve dat er een beperkt aantal is. ” Daar heeft hij een punt, maar of de munten geen waarde vertegenwoordigen? Dat moet de toekomst uitmaken.