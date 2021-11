Geloof jij dat je miljonair kunt worden met Bitcoin? Uit onderzoek blijkt dat met name mensen van Generatie Z dat denken.

Cryptocurrency is iets nieuws voor ons. Maar kinderen die nu opgroeien zullen het de normaalste zaak van de wereld vinden. Ze weten niet beter. Niet alleen crypto, ook NFT en de Metaverse zijn dingen waar kinderen niet gek van op gaan kijken. Het is dan ook de jongere generatie die denkt dat miljonair worden met Bitcoin of andere cryptocurrency goed mogelijk is.

Bitcoin miljonair

Dart bijkt uit een nieuw onderzoek, gericht op Amerikaanse Generatie Z investeerders. Dat zijn mensen geboren tussen 1997 en 2012. Maar liefst 59 procent van de ondervraagden denkt rijk te kunnen worden met crypto. Daarover bericht Business Insider. Aan het onderzoek deden 1.027 mensen mee. In hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat als ze 2.000 dollar kregen, de kans tot drie keer groter is dat ze dit investeren in crypto in vergelijking met babyboomers.

Generatie Z zou zich zorgen maken om studiekosten en hoge huizenprijzen. Geld is belangrijker dan ooit. Cryptocurrency, waar in relatief korte tijd grote winsten behaald kunnen worden, zijn dan een methode om in te investeren. Maar wat snel omhoog kan, kan ook in rap tempo kelderen. Daar zit een stukje gevaar voor de onwetenden. Miljonair worden met Bitcoin is niet zo rooskleurig als sommige mensen zich voorstellen. En ook Generatie Z is geen midas, waarbij alles wat ze aanraken in goud doet veranderen.