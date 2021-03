Minecraft speedrunner verpulvert wereldrecord 2 keer in 12 uur! - Apparata

Een relatief onbekende Minecraft speedrunner heeft binnen een etmaal het wereldrecord speedrunnen twee keer verpulverd.

Minecraft is voor de meeste spelers een oneindige zandbak voor talloze uren speelplezier. Voor een select groepje fanaten is het daarentegen niets meer dan een zeer complexe puzzelgame die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Een speedrunner breekt recentelijk het Minecraft wereldrecord twee keer binnen 12 uur! En dat met een marge dat ongekend is in de speedrunner-wereld.

Minecraft speedrunner verpulvert wereldrecord

Een compleet onbekende Minecraft speedrunner genaamd TwoLetterName is hét gespreksonderwerp binnen de Minecraft-community. Nadat de Australiër als complete onbekende het record van 13 minuten en 53 seconden met één seconde breekt, vraagt iedereen zich af wie de mystery man is.

Maar een etmaal later gebeurt er iets legendarisch. Hij weet de game binnen 12 minuten en 9 seconden uit te spelen. Het komt zelden voor dat een onbekende speler ook maar in de buurt van het wereldrecord komt. Praktisch nooit weet die speler dan het wereldrecord te verbreken. Het is daarbij voor het eerst dat zo iemand het speedrunner wereldrecord met zo’n absurd groot marge weet te verbeteren.

TwoLetterName gebruikt een willekeurige Minecraft-wereld, wat vereist is om voor dit specifieke wereldrecord mee te mogen spelen. Het is ook niet toegestaan om glitches te gebruiken en slechts enkele specifieke mods zijn gepermitteerd.

De speedrunner wordt gezegend door de Minecraft-goden want de willekeurige wereld die hij krijgt, is werkelijk perfect voor de run. Zoals je misschien wel weet, is alles in Minecraft willekeurig. TwoLetterName krijgt alle speciale locaties praktisch perfect voorgeschoteld, waardoor hij alle benodigde items zeer snel kan verzamelen.

Uiteindelijk verpulvert hij dus het wereldrecord, mede dankzij zeer goed geluk. Maar zoals je in de onderstaande video zult zien, is het vooral zijn ongekende vaardigheid in de game die hem het wereldrecord bezorgt. De souplesse is werkelijk ongekend.

Lees ook: Je gelooft het niet, maar Minecraft is heter dan ooit