Mini make- over voor Windows 10 - Apparata

Microsoft heeft een make- over uitgevoerd voor Windows 10. Alles ziet er weer gelikt uit!

Windows 10 is het besturingssysteem dat de meeste mensen gebruiken. Microsoft update het systeem regelmatig. Nu heeft het bedrijf Windows 10 een frisse uitstraling gegeven in de nieuwste batch. De mappen hebben een nieuw design gekregen, maar alles voelt en ziet er vertrouwd uit. Een mini make- over dus voor Windows 10.

Nieuwe pictogrammen

In de nieuwste Windows 10 Insider Preview- build zien we nieuwe pictogrammen. Deze zijn opnieuw ontworpen voor de kern- apps van het besturingsprogramma. Denk hierbij aan de Agenda en Mail. De nieuwe pictogrammen vinden we door heel de Verkenner: gebruikersmappen met een nieuwe stijl zoals Bureaublad, Afbeeldingen en Documenten.

Beeld via Microsoft

Microsoft zegt zelf dat de pictogrammen zo zijn ontworpen dat er meer consistentie ontstaat in Windows 10. Tevens moeten ze in één oogopslag te herkennen en te onderscheiden zijn. Dus weg met de meerdere geelgekleurde mappen om uit te kiezen. De pictogrammen van de Prullenbak en de Lokale schijf zijn in het geheel bijgewerkt, nu wijzen ze naar voren in plaats naar de zijkant. Het bedrijf geeft aan in de loop van de tijd nog meer nieuwe pictogrammen voor Windows 10 uit te rollen.

Beeld via Microsoft

Nog meer Windows 10 nieuws

In deze batch heeft Microsoft nog meer aanpassingen gedaan. De map Windows Systeembeheer is bijvoorbeeld hernoemd in Start naar Windows Tools. Dat is wel even wennen, maar Microsoft kennende zal dat op een natuurlijke manier gaan. Ook heeft het bedrijf een ondersteuning toegevoegd voor nieuwe koppelingen bij het herbenoemen van bestanden.

De koppeling CTRL + pijl-links/ rechts verplaatst de cursor tussen woorden in de bestandsnaam, terwijl CTRL + Delete en CTRL + Backspace het mogelijk maakt woorden te verwijderen. De nieuwe build is op dit moment beschikbaar voor Windows Insiders in het Dev Channel. Ook zijn er veel fixes en bugs opgelost, wat altijd goed is.