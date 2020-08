Deze mini PC kan gewoon mee [video]

Met deze mini PC heb je geen laptop nodig als je geen hele zware programma’s gebruikt.

Het leek een vast gegeven. De PC is voor op het bureau en de laptop is voor onderweg. Inmiddels vervagen de grenzen. Laptops met sterke specificaties kunnen met wat hulpmiddelen als desktop fungeren en met deze mini PC XCY Prortable Mini PC N4100 neem je jouw desktop zo in de tas of een ruime (borst)zak mee.

Dit is de mini PC van XCY

Aan de naam hebben niet veel marketingdeskundigen gesleuteld, maar aan de specificaties van deze XCY Mini PC heeft men wel doordacht gewerkt. Het apparaat is namelijk krachtig genoeg om te mailen, te surfen op het web, office-programma’s te draaien en video’s of muziek te streamen.

In onderstaand filmpje zie je het apparaat(je) en de belangrijkste specificaties.

Op basis van de specificaties zien we een aantal opvallende zaken aan dit technische hoogstandje.

Wat valt op aan deze mini pc?

Allereerst valt op dat het apparaat(je) bijzonder veel connectiviteit biedt. Zo is het geschikt voor WiFi 5 en Bluetooth 4.2. Voor het opladen bouwde men een USB Type-C aansluiting in. Verder zijn er twee USB 3.0 Type-A poorten, een HDMI 2.0 aansluiting, microSD voorziening en een 3.5-mm Jack-ingang voor jouw hoofdtelefoon of andere apparatuur.

Daarbij heeft men oververhitting aangepakt. Dankzij het ‘active cooling’ system kun je er zeker van zijn dat het apparaat niet oververhit raakt. Aan de andere kant zorgt active cooling voor geluid, maar dat is volgen reviews geen storende factor bij het gebruik.

Prijs en beschikbaarheid

Deze mini PC is vanaf nu verkrijgbaar op Aliexpress voor een bedrag van EUR 310.36 verkrijgbaar op Aliexpress.

Foto: Aliespress