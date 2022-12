MiniPresso – draagbare espressomachine

Overkill of een levensredder? Voor een echte expressoliefhebber is het antwoord hierop natuurlijk duidelijk, en is de MiniPresso in één woord geweldig.

Expresso, maar dan mini

Een espressoapparaat associeer je gewoonlijk met een bovenmaats ding, dat een prominente plaats op je aanrecht inneemt. Niet iets wat je onderweg mee kan nemen. Maar toch zijn ook veel koffieliefhebbers vaak onderweg, en een thermosfles met verlepte koffie, is geen prettig vooruitzicht voor een echte cafeïneverslaafde.

Maar gelukkig is er door allerlei nijvere uitvinders nagedacht over de beste manier waarop je gemalen koffiebonen in de bekende godendrank kan omtoveren. Zoals de MiniPresso, van fabrikant Wacaco.

Minipresso in actie. Bron Wacaco

De MiniPresso, koffiezetten met spierkracht

Eén van de meer geslaagde pogingen hiervoor, is de MiniPresso (€50 excl. BTW). Dit kleine en extreem compacte koffiezetapparaat is in staat om met behulp van heet water, kopjes espresso te zetten. Dit apparaat werkt zonder elektriciteit, maar je moet zelf wel heet water en redelijk wat spierkracht gebruiken.

Voor de echte kerels dus, want 12 kg drukkracht is niet wat iedereen soepel op kan brengen. Je begint met de koffie aan te brengen in de houder. Je stampt het aan en schroeft de kap vast. Dan vul je het apparaat aan de andere kant met kokend heet water tot de rand in het reservoir. Nu moet je door te pompen het hete water door de koffiepoeder persen.

Het resultaat is, als je alles een beetje goed hebt gedaan, een heerlijk bakje espresso. In een filmpje hieronder zie je hoe dit allemaal precies werkt. Je kan kiezen uit een type dat met losse koffie werkt of met cups.

MiniPresso of NanoPresso?

De MiniPresso doet precies wat het belooft: het produceren van een of twee kopjes espresso met behulp van het water en spierkracht. Dat maakt het apparaat een welkome metgezel voor mensen die veel op reis zijn of kamperen. Dit onder andere dankzij het lage gewicht van minder dan 400 g. Omdat de hoeveelheid koffie die je hiermee kan zetten maar beperkt is, rond de 70-140 ml, is dit vooral geschikt voor mensen die in hun eentje reizen of hooguit met zijn tweeën.

Wil je meer flexibiliteit en kunnen switchen tussen cup en poederkoffie? Dan is het slimmer om te kiezen voor de iets duurdere NanoPresso. deze is gezien de modulaire opbouw ook makkelijker te configureren naar jouw wensen. Voor die extra accessoires betaal je dan wel flink.

NanoPresso met beschermhoes. Bron Wacaco

Kopen of niet kopen?

Kan je echt niet zonder espresso? Dan is de MiniPresso of de wat duurdere en veelzijdiger NanoPresso aan te raden. In principe heb je de € 60 die dit apparaat kost, er in 20-30 keer gebruik wel uit. Kopjes koffie onderweg zijn namelijk ook niet gratis.

Voor espressoliefhebbers die meestal thuis zijn is het zinniger om een wat groter espressoapparaat te kopen dat je op het stroomnet kan aansluiten. Reis je veel met de auto of de truck? Dan kan je beter kiezen voor een van de wat duurdere espressoapparaten die je op de sigarettenaansteker kan aansluiten. Deze leveren namelijk ook heet water.