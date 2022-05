Mis jij de MacBook Touchbar? Neem dan deze laptop

Apple nam afscheid van de Touchbar op hun MacBook, terwijl het best een goed idee was. Mocht jij dat ook vinden, dan is deze nieuwe laptop van Corsair misschien iets voor jou.

Men zegt wel eens dat fysieke knoppen beter zijn dan touchscreens, en ergens is dat wel zo. De feedback die je krijgt van een knop indrukken is belangrijk voor vele producten. Toch wordt er veel overgestapt naar touchscreens op bijna alle apparaten, want die kunnen net even wat meer. Een goede mix tussen de twee, naast een prachtig voorbeeld van hoe touchscreens werken, vinden we in de MacBook Touchbar.

MacBook Touchbar

Apple rustte de vorige generatie MacBook Pro voor het eerst uit met een Touchbar. Hoe het werkt: in plaats van Function (Fn) toetsen bovenaan het toetsenbord, was dat een dun touchscreen. In theorie werkte de knoppen gewoon als de Fn-toetsen, maar dan net iets interactiever. In plaats van eindeloos op een volumeknop rammen, kon je een volume-slider tevoorschijn toveren. Door dingen heen scrollen kon ook zo met je vingers. Het geeft een extra dimensie aan een knoppenbrij op je toetsenbord: het was best een goed idee.

Afscheid

We zeggen ‘was’, want de nieuwste MacBook Pro heeft bovenaan het toetsenbord weer fysieke Fn-knoppen. Volgens Apple zaten de meeste “Pro’s”, de doelgroep voor de MacBook Pro uiteraard, niet te wachten op een Touchbar. Mocht jij nou echter de Touchbar wel leuk en/of handig vinden en toevallig een gaming laptop zoeken, dan helpt Corsair je uit de brand.

Corsair gaming laptop met touchbar!

Corsair kennen we van een scala aan (gaming) pc-onderdelen, maar het merk kwam nog nooit eerder met een laptop. Voluit heet ‘ie Corsair Voyager a1600 en de specs zijn best interessant. Komen we zo even op terug, eerst even over die “Touchbar”. Uiteraard wordt die term niet gebruikt door Corsair, zij hebben het over een ‘rijtje configureerbare macro keys’. Zoals je ziet heb je helemaal bovenaan het toetsenbord tien ‘S-knoppen’ die je dus kunt toewijzen aan van alles en nog wat. Ook heb je een variabel display, waar in dit geval het batterijpercentage op staat. De balk kan echter veel meer, want er zit Elgato-streaming kracht achter. Voor wie graag livestreamt kan dit dus handig uitkomen.

Beter

Het voordeel van de ‘Touchbar’ van de Corsair Voyager laptop is dat hij bestaat naast de Fn-knoppen. In tegenstelling tot Apple krijg je beide en niet eentje als oplossing. Ook werkt de Corsair Voyager met een bijzonder scharnier, waardoor de S-balk (zo noemen we hem maar even) ook te zien en te bedienen is wanneer de laptop dicht is. Het ziet er best doordacht uit en is een oplossing voor mensen die graag de Touchbar van Apple terugzien.

Corsair Voyager a1600 laptop

Verder zet Corsair met de Voyager a1600 een potente gaming laptop neer. Je kunt qua CPU kiezen voor een Ryzen 7 6800HS of een Ryzen 9 6900HS. Qua grafische kaart zit je te allen tijde vast aan een Radeon 6800M. RAM is ook prima, daar blinkt Corsair aardig in uit en dus krijg je tot wel 64 GB met DDR5. En om nog maar eens met gigabytes te gooien: 2 TB interne opslag. Het scherm is 16 inch groot met een resolutie van 2560 x 1440 en een ververssnelheid van 240 Hz. Dat gaat wel wat kosten, hoe veel wordt bekend wanneer de Corsair Voyager laptop debuteert in juli.