Misleidende iPhone-claim kost Apple 10 miljoen euro boete - Apparata

Je moet oppassen wat je zegt. Voor je het weet heb je een boete aan je broek hangen, zoals Apple met de iPhone.

In Italië heeft Apple een zure appel door te bijten. Het Amerikaanse techbedrijf is op de vingers getikt door de Italiaanse waakhond AGCM. Apple moet een boete van 10 miljoen euro betalen voor het onterecht verspreiden van informatie over de iPhone modellen.

Het merk zou in Italië hebben gezegd dat iPhone modellen sinds oktober 2017 (iPhone 8 tot en met iPhone 11) tegen water bestand zijn. Italianen die met een kapotte iPhone zaten door waterschade werden door Apple niet geholpen. De AGCM beticht Apple van een agressieve manier van communiceren met klanten. Ook stelt de AGCM dat Apple valse informatie heeft voorgeschoteld.

Er is een verschil tussen een telefoon die tegen water kan en een telefoon die een paar druppeltjes water kan verwerken. Apple communiceerde in Italië dat laatste voor de iPhones. Een regenbuitje moet in principe geen probleem zijn. Het water induiken met de genoemde iPhones resulteert echter in een kapotte telefoon. Klanten voelden zich gedupeerd en de AGCM heeft ingegrepen. Een boete van 10 miljoen euro voor Apple is het gevolg. Het Amerikaanse bedrijf kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. (via Reuters)